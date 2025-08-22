Así quedó el autobús turístico que, tras volcarse en Nueva York, dejó sin vida a 5 personas y decenas de heridos

Un autobús turístico que transportaba a más de 50 personas perdió el control y se volcó en una autopista del norte de Nueva York, matando al menos a cinco personas y dejando heridas a decenas más, dijeron las autoridades este viernes.

Al menos un niño se encontraba entre los fallecidos, según el agente James O'Callaghan, portavoz de la Policía Estatal de Nueva York. O'Callaghan declaró a los periodistas cerca del lugar que la mayoría de los pasajeros eran asiáticos o de ascendencia asiática, incluyendo chinos, indios y filipinos.

El accidente tuvo lugar en la carretera interestatal 90, parte de la autopista estatal en Pembroke, Nueva York, a unos 48 kilómetros al este de Buffalo, mientras el autobús se dirigía desde las cataratas del Niágara a la que es conocida como la capital del mundo.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte envió un equipo para investigar el accidente en el que varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos y tuvieron que ser rescatados, mientras que otros, que no usaban el cinturón de seguridad, fueron arrojados del autobús cuando este volcó por la carretera, dijo O'Callaghan.

El conductor, que sobrevivió al accidente, perdió el control mientras el autobús circulaba a toda velocidad, según relató el oficial, lo que provocó que el vehículo se estrellara contra la franja divisora y luego volcara.

Cabe resaltar que el conductor estaba cooperando con los investigadores, de acuerdo con O'Callaghan, que agregó que la policía estaba en contacto con la compañía de autobuses, que no fue identificada públicamente.

El autobús transportaba a 51 pasajeros además del conductor y cada persona a bordo sufrió algún tipo de lesión, contó el agente, aunque no hubo otros vehículos involucrados.

Después del accidente, las autoridades cerraron la carretera en ambas direcciones, causando retrasos masivos en el tráfico en el inicio de uno de los últimos fines de semana de la temporada de vacaciones de verano.

Situada cerca del estadio de los Buffalo Bills, conjunto de fútbol americano, y de los Buffalo Sabres, de hockey sobre hielo, se trata de una zona que tiene una alta incidencia de accidentes debido a la fuerte densidad del tráfico.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en este "trágico" incidente.

En las imágenes que circulan en redes sociales se puede ver la dimensión del autobús y la manera en que este quedó a un costado en una zanja de la autopista, así como a los vehículos atascados en el embotellamiento a causa del accidente.