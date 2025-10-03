NTN24
Viernes, 03 de octubre de 2025
Ciudad latinoamericana nuevamente es galardonada con el Óscar del turismo

octubre 3, 2025
Por: Natalya Baquero González
El “Oscar del Turismo” fue para la ciudad de Quito - Foto referencia: Canva
El "Oscar del Turismo" fue para la ciudad de Quito - Foto referencia: Canva
Por segunda oportunidad, este lugar superó a grandes sitios turísticos del continente como Cancún, Río de Janeiro y Buenos Aires.

Se llevaron a cabo los reconocimientos por parte de los World Travel Awards 2025, los cuales se encargan de premiar la excelencia en diversos ámbitos del sector del turismo a nivel global.

Estos premios, también conocidos como los “Óscar del Turismo”, eligieron por segunda vez a Quito, Ecuador, como Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica. Pues en el año 2018 ya se había hecho esta distinción.

En las votaciones, la capital ecuatoriana superó a otras ciudades como Lima y Cusco de Perú; Buenos Aires de Argentina; Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín y Cali de Colombia; Montevideo de Uruguay; Río de Janeiro y São Paulo de Brasil, Santiago de Chile y Cancún, México.

La evaluación y votación de este reconocimiento que se entrega cada año estuvo a cargo de expertos de la industria a nivel mundial y viajeros apasionados.

o

A la ceremonia de los World Travel Awards 2025, como representante de Ecuador, asistió Tatiana Sonnenholzner, directora de Comunicación de Quito de Turismo, quien, tras recibir el premio, dejó ver su emotividad: “Es muy emocionante llevar este reconocimiento a mi ciudad".

Asimismo, aprovecho el espacio para extender la invitación a los asistentes a este evento que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre en Cancún, México, para que viajen a Quito y disfruten de cada uno de los espacios turísticos y llenos de historia que tiene la capital ecuatoriana.

“Vengan a la Mitad del Mundo, donde tú te sientes el centro del mundo”, expresó la directora de Comunicación de Quito de Turismo.

La capital ecuatoriana, declarada en 1978 como la primera ciudad en ser declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, cuenta con varios espacios turísticos llenos de historia, como lo es el centro antiguo de Quito, actualmente catalogado como uno de los mejores conservados de Latinoamérica.

A esto se le suma la arquitectura de las iglesias y museos de San Francisco y Santo Domingo, por resaltar algunos.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, y Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Israel - Hamás

"La respuesta de Hamás no es una rendición": periodista experto en Medio Oriente sobre propuesta de paz liderada por Donald Trump

Protestas en Bogotá (AFP)
Protestas

Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

José Daniel Ferrer - AFP
Cuba

Confirman decisión de José Daniel Ferrer de salir de Cuba cuando el régimen lo libere: "donde quiera que resida, será siempre un ejemplo para todos"

Foto: Senador Rick Scott en entrevista para NTN24
Régimen de Maduro

"Esperaría que Maduro vea que sus días están contados y huya a Rusia o China antes": senador Rick Scott sobre conflicto armado formal de EE. UU. contra los carteles en el Caribe

Ataque de Estados Unidos en el Caribe - Captura de video proporcionado por el Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Este es el documento en el que Donald Trump declara "conflicto armado formal" contra los carteles de drogas

