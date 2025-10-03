Ciudad latinoamericana nuevamente es galardonada con el Óscar del turismo

Se llevaron a cabo los reconocimientos por parte de los World Travel Awards 2025, los cuales se encargan de premiar la excelencia en diversos ámbitos del sector del turismo a nivel global.

Estos premios, también conocidos como los “Óscar del Turismo”, eligieron por segunda vez a Quito, Ecuador, como Destino Turístico Cultural Líder de Sudamérica. Pues en el año 2018 ya se había hecho esta distinción.

En las votaciones, la capital ecuatoriana superó a otras ciudades como Lima y Cusco de Perú; Buenos Aires de Argentina; Bogotá, Cartagena de Indias, Medellín y Cali de Colombia; Montevideo de Uruguay; Río de Janeiro y São Paulo de Brasil, Santiago de Chile y Cancún, México.

La evaluación y votación de este reconocimiento que se entrega cada año estuvo a cargo de expertos de la industria a nivel mundial y viajeros apasionados.

A la ceremonia de los World Travel Awards 2025, como representante de Ecuador, asistió Tatiana Sonnenholzner, directora de Comunicación de Quito de Turismo, quien, tras recibir el premio, dejó ver su emotividad: “Es muy emocionante llevar este reconocimiento a mi ciudad".

Asimismo, aprovecho el espacio para extender la invitación a los asistentes a este evento que se llevó a cabo el pasado 27 de septiembre en Cancún, México, para que viajen a Quito y disfruten de cada uno de los espacios turísticos y llenos de historia que tiene la capital ecuatoriana.

“Vengan a la Mitad del Mundo, donde tú te sientes el centro del mundo”, expresó la directora de Comunicación de Quito de Turismo.

La capital ecuatoriana, declarada en 1978 como la primera ciudad en ser declarada patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco, cuenta con varios espacios turísticos llenos de historia, como lo es el centro antiguo de Quito, actualmente catalogado como uno de los mejores conservados de Latinoamérica.

A esto se le suma la arquitectura de las iglesias y museos de San Francisco y Santo Domingo, por resaltar algunos.