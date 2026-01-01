Grave incendio durante celebración del Año Nuevo destruyó histórica iglesia europea

Mientras millones de personas disfrutaban la llegada del 2026 en Países Bajos, unas cuentas se vieron afectadas por un gran incendio que destruyó una histórica iglesia en Ámsterdam.

Este jueves durante la celebración de Nochevieja, un gran incendio consumió por completó la histórica iglesia Vondelkerk.

La mítica iglesia, considerada como monumento nacional desde 1972, fue consumida por las llamas del incendió cuya causa aún se desconoce.

La enorme torre de más 50 metros de altura se derrumbó y su techo sufrió graves daños, explicó la Policía.

Las autoridades locales también informaron, que además del incendio, se reportan dos muertos por fuegos artificiales y actos violentos contra la Policía.

Las dos víctimas mortales se trataban de un menor, de 17 años, y un hombre, de 38 años; otras tres personas resultaron gravemente heridas por los fuegos artificiales.

Nine Kooiman, presidenta del sindicato de la policía de Países Bajos, indicó que la ola de violencia contra la fuerza policial y los servicios emergencia se dieron durante la celebración de Año Nuevo.

Kooiman también se refirió al uso de fuegos artificiales, y dijo que ella había sido alcanzada en tres ocasiones por los fuegos en Ámsterdam.

Además, en la ciudad de Breda varias personas lanzaron cócteles molotov contra los agentes.

Sin embargo, Ámsterdam no fue el único lugar en Europa en el que hubo afectados por el uso descontrolado de los fuegos artificiales.

En el oeste de Alemania, en Bielefeld, hubo dos muertos por el uso de artefactos pirotécnicos artesanales durante las celebraciones de Año Nuevo.

Los dos jóvenes de 18 años "activaron de manera descontrolada artilugios pirotécnicos que ellos mismos fabricaron" y "sufrieron heridas mortales en el rostro", dijo la policía local.

En Bélgica, el inicio de 2026 también se vio empañado por altercados violentos. En Bruselas y Amberes, las fuerzas policiales arrestaron a decenas de personas.

En Amberes, una ciudad portuaria de Bélgica, los agentes usaron gas lacrimógeno y detuvieron a más de cien personas.

De acuerdo con lo informado por un portavoz de la Policía, jóvenes y niños, algunos de 10 o 11 años, atacaron a agentes de la policía y a trabajadores de emergencias con pirotecnia y piedras y prendieron fuego a bicicletas y coches.

En la capital, Bruselas, las autoridades locales detallaron que sus agentes fueron "repetidamente" blanco de lanzamientos de fuegos artificiales y que practicaron 70 arrestos.