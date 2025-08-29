Así se registró el cruce del poderoso lanzamisiles de Estados Unidos USS Lake Erie por esclusa del Canal de Panamá: navega el mar Caribe

El USS Lake Erie (CG 70), que hace parte del grupo de equipo armamentístico que Estados Unidos envió al Caribe para combatir al Cartel de los Soles, del que acusa a Nicolás Maduro de encabezar, fue registrado cruzando el Canal de Panamá.

Según información proporcionada por el sitio web Cruising Earth, que se dedica a registrar y ofrecer información de barcos en tiempo real mediante el sistema global de seguimiento AIS, el crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga que es operado por la Armada de los Estados Unidos se encuentra actualmente en el canal panameño.

Imágenes del sitio web muestran al buque de operaciones militares en dicha zona panameña en horas de la noche del viernes 29 de agosto tras emprender su viaje desde Estados Unidos en el marco del despliegue naval en el Caribe contra carteles de la droga en la región.

Según el sitio web, la hora de llegada al Canal de Panamá este viernes se registró a las 19:11 (UTC-5).

Captura de pantalla del sitio web Cruising Earth y Marine Traffic

Se trata de un crucero de misiles guiados de la clase Ticonderoga de la Armada de EE. UU. con una eslora de 567 pies (173 m), un desplazamiento de casi 10,000 toneladas y propulsión de turbina de gas.

El USS Lake Erie se encuentra equipado con un sistema de lanzamiento vertical Mark 41 para lanzar misiles Tomahawk y misiles SM-2, dos cañones de 5 pulgadas, dos lanzadores de misiles Harpoon, dos cañones Close-in-Weapons Systems (CIWS) y dos tubos lanzatorpedos.

Además, lleva dos helicópteros SH-60 Sea Hawk y está diseñado para la guerra antisubmarina, antiaérea y antisuperficie.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.