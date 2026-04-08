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Miércoles, 08 de abril de 2026
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Buque

Así será la fragata más grande del mundo: el nuevo superbuque que redefine el poder naval

abril 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Fragata | Foto Canva
Fragata | Foto Canva
La nave tendrá un sistema modular convertible para realizar distintas tareas, como caza de submarinos, fuerzas especiales u operaciones con drones.

Las impresionantes construcciones de fragatas serán lideradas en Alemania, su fragata de clase F126, la “Niedersachsen”, en proceso de construcción se considera el mayor de la Armada en materia de adquisiciones.

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Lo más destacable de esta nave es su sistema modular convertible para realizar distintas tareas, como por ejemplo caza de submarinos, fuerzas especiales u operaciones con drones.

Además, su dimensión de eslora de aproximadamente 166 metros y manga de 21,7 metros, la ostentara como una de las fragatas más grandes del país desde la Segunda Guerra Mundial, con espacios adicionales para helicópteros y tecnologías no tripuladas.

También posee capacidades de respuesta, diseñadas para combate antisubmarino y funciones de fragata multipropósito para utilizarse globalmente en operaciones en todo el mundo, desde los trópicos hasta la región polar.

Su velocidad alcanza más de los 26 nudos, desarrollado para usarse como plataformas polivalentes y modulares para operaciones globales. Las unidades previstas entre 4 y 6 planificadas se enfocarán en la guerra antisubmarina, vigilancia y gestión de crisis.

Sobre su tripulación ocupa aproximadamente de 114 a 125 personas, con un espacio adicional para 80 personas más equipos de abordaje o fuerzas especiales.

No obstante, se destacada su capacidad de permanencia en zona de operaciones, ya que la F126 está previsto para mantenerse desplegado hasta dos años con tripulaciones rotativas.

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Hasta el momento, es el mayor proyecto de construcción naval en la historia de la Armada alemana, se prevé que entra en servicio a partir de 2029-2031, para ese momento será una de las fragatas más grandes del mundo.

Actualmente, la Marina alemana (Deutsche Marine) opera 11 fragatas activas, enfocadas en la defensa aérea y la proyección de fuerza, con despliegues actuales clave en el Mar Rojo.

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