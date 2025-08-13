Atacan a tiros la camioneta de político colombiano mientras iba en carretera saliendo del municipio de La Plata, Huila

Este miércoles 13 de agosto fue atacada a tiros la camioneta del representante a la Cámara por el partido Cambio Radical, Julio César Triana, mientras salía del municipio de La Plata, en el departamento colombiano de Huila.

En un video grabado por las personas que estaban al interior del vehículo se puede ver sus rostros de angustia tras el ataque y los vidrios de la camioneta impactados. El político solicitó apoyo a las fuerzas militares.

“Quiero contarles a todos que estando en el vehículo nos acaban de disparar con fusil y pistola saliendo de La Plata, vengo con la policía y la UNP y todavía no hemos recibido apoyo del Ejército, estamos llegando a un municipio llamado Paicol y la ruta está absolutamente sola, pedimos apoyo de la fuerza pública”, denunció Triana.

“A pesar de los impactos de bala, gracias a Dios, mi equipo de trabajo y yo salimos ilesos”, complementó el representante.

Por su parte el partido Cambio Radical emitió un comunicado tras el ataque aseverando que ya habían denunciado amenazas en contra de Triana: “Hoy, nuestro representante a la Cámara Julio César Triana, saliendo del municipio de La Plata – Huila, fue víctima de un atentado. En repetidas ocasiones hemos denunciado las amenazas en su contra, sin que hasta el momento se hayan tomado las medidas necesarias para su protección”.

VEA TAMBIÉN Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa o

“Rechazamos de manera enfática estos actos de violencia que ya cobraron la vida de un gran líder, Miguel Uribe. No queremos que estas trágicas noticias se conviertan en la rutina diaria del país”, puntualizó el comunicado.

Y es que este ataque ocurre justo en el día en que se celebraron las honras fúnebres por el precandidato presidencial Miguel Uribe, quien falleció el pasado 11 de agosto tras permanecer dos meses hospitalizado luego de recibir dos disparos en la cabeza durante un mitin político en Bogotá.