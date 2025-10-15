NTN24
Miércoles, 15 de octubre de 2025
Colombia

Atacan con drones la casa de un alcalde en Colombia: "Un ataque directo contra la institucionalidad democrática"

octubre 15, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
El Ministerio del Interior informó que los ataques dejaron algunos heridos.

Las autoridades de Colombia confirmaron un ataque con drones contra la vivienda de un alcalde y dos sedes de las fuerzas del orden en la Amazonía colombiana, una agresión que fue perpetrada por guerrilleros disidentes de las FARC.

Según los informes, los rebeldes atentaron contra la residencia de Farid Castaño, alcalde del municipio de Calamar, así como una estación de Policía y un cuartel del Ejército ubicados en el departamento de Guaviare.

Mediante una publicación en la plataforma de redes sociales X, el gobernador del departamento, Yeison Rojas, confirmó que el funcionario "se encuentra bien" tras el ataque.

Sin embargo, el Ministerio del Interior informó que la arremetida dejó algunos heridos, sin especificar la cifra, y daños materiales.

"Una grave vulneración a la seguridad ciudadana y un ataque directo contra la institucionalidad democrática y las autoridades civiles y militares del territorio", puntualizó la cartera sobre el atentado.

El departamento de Guaviare, así como el resto de la Amazonía colombiana, opera un grupo criminal comandado por alias Iván Mordisco, exmando medio de las extintas FARC que se apartó del acuerdo de paz de 2016.

De acuerdo con la Federación Colombiana de Municipios, asociación que agrupa a los alcaldes del país, dichas disidencias son responsables de los ataques con drones ocurridos el martes 14 de octubre.

Desde 2024, los ataques con estos dispositivos se han vuelto más frecuentes y las autoridades sospechan que instalan explosivos de manera artesanal y que han aprendido tales técnicas de "grupos terroristas" extranjeros, según el general Carlos Padilla.

Las cifras del Ejército indican que en un año y medio van más de 350 ataques, los cuales dejan 15 uniformados muertos y unos 170 heridos.

