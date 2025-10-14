“Hay una situación importante de vulnerabilidad”: Ligia Bolívar, defensora de derechos humanos, ante los atentados a activistas venezolanos en Colombia

El pasado lunes se presentó un ataque en Bogotá contra los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, exiliados en territorio colombiano. Un hecho que ha despertado preocupación en los defensores de derechos humanos en la región.

Esto demuestra una cruda realidad que enfrentan las personas exiliadas fuera de sus países de origen, en la cual constantemente viven diferentes desafíos en materia de seguridad y protección.

Ante esta situación, en entrevista para La Tarde de NTN24, la activista y educadora Ligia Bolívar dijo que en estos hechos que aún son materia de investigación, es evidente que existe “una situación de inseguridad e incertidumbre”, todo esto debido a la falta de “solicitudes que no son aprobadas oportunamente y a situaciones de visa que son desestimadas de manera automática en muchos casos”.

El peligro que cada día corren los activistas venezolanos fuera de su país es preocupante, teniendo en cuenta los inconvenientes que se presentan en medio de la solicitud de legalización de documentos en naciones como Colombia.

“Esta es una situación importante de vulnerabilidad porque, a pesar de los llamados de alerta que hicimos desde junio del año pasado, en los cuales se solicitó la flexibilidad del mecanismo de exigencia de requisitos de la población venezolana que está huyendo de la violencia, hasta la fecha no ha sucedido", Manifestó Ligia Bolívar.

Teniendo en cuenta que en un país como Colombia la “solicitud de refugio” se está demorando en un tiempo de entre tres a cuatro años, una situación que dificulta que las personas refugiadas no puedan acceder a servicios bancarios o de salud, hecho que representa “una vulneración de derechos que tiene que ver directamente con la administración y diferentes órganos del gobierno colombiano”, indicó la educadora y defensora de derechos humanos.

Ante el atentado que sufrieron, los activistas venezolanos Luis Peche Arteaga y Yendri Velásquez, confía en que las autoridades colombianas lleven a cabo las respectivas investigaciones con la finalidad de determinar los responsables de este hecho.