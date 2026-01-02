NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Régimen de Maduro

¿Ataque de EE. UU. a instalación en Zulia desenmascaró la debilidad de las Fuerzas Armadas de Venezuela?: "no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada"

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Antonio Colina, un militar retirado de la FANB y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), habló en La Tarde de NTN24.

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos ha escalado tras un presunto ataque de Estados Unidos contra una instalación portuaria de narcotráfico en Venezuela, cerca de Maracaibo, llevado a cabo mediante drones.

Según las declaraciones de Nicolás Maduro, esta operación, confirmada durante una entrevista en la televisión estatal, fue ejecutada por Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump.

Medios internacionales informan que drones de la CIA habrían destruido una bodega vinculada al Tren de Aragua, un grupo narcocriminal acusado por Estados Unidos de operar bajo el amparo del régimen de Maduro.

Durante la entrevista, Maduro se abstuvo de ofrecer una postura detallada sobre el ataque, lo cual fue interpretado por algunos analistas como un indicio de la posición vulnerable de las Fuerzas Armadas Venezolanas.

José Antonio Colina, un militar retirado de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), opinó que el silencio de Maduro podría ser un reconocimiento implícito de la incapacidad de repeler el ataque, afirmando que "los militares de Venezuela no están en capacidad de enfrentar absolutamente nada".

La posible carencia de respuesta del regímen venezolano a lo que sería el primer ataque terrestre de Estados Unidos en su territorio refleja, según Colina, un "debilitamiento en la unión cívico-militar proclamada por Maduro".

El despliegue militar estadounidense en el Caribe, intensificado desde que Donald Trump dio inicio a su administración, incluye al menos diez drones y 57 aeronaves militares en Puerto Rico, lo cual fortalece su poder aéreo en la región.

A pesar de la destrucción de esta instalación, Maduro ha manifestado su disposición a dialogar con Estados Unidos. Durante la misma entrevista, el dictador venezolano confirmó haber sostenido una única conversación con Donald Trump, sugiriendo su apertura para acordar estrategias conjuntas contra el narcotráfico.

Colina subraya que esta actitud paradójica de Maduro responde a la presión creciente de las fuerzas estadounidenses, que podrían continuar ejecutando ataques en territorio venezolano.

Según él, esto podría generar presión no solo sobre el gobierno venezolano, sino también sobre su homólogo en Colombia, en un intento de erradicar el tráfico de drogas en la zona.

