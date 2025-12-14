México cierra 2025 entre la presión de EE. UU., la corrupción y los retos estructurales del gobierno de Sheinbaum

En el programa de Mesa de Periodista, Luis Miguel González, director editorial de El Economista, Ulises Castellanos, director de Zona Zero y Alberto Bello, periodista y analista, evalúan como México cierra el año 2025, y cómo ha ejecutado la presidenta Claudia Sheinbaum los temas de relación con Estados Unidos y de corrupción.

Luis Miguel González empezó resaltando la relación de Estados Unidos y México: “Lo que hizo Trump es desde el principio decir no existe nada como una carretera donde solo vayamos a hablar de comercio, el comercio tiene que ver con seguridad, migración, geopolítica, y es complicado, donde yo sí pondría una calificación de 'muy buena' es en el manejo de la relación personal de la presidenta con Donald Trump”.

Ulises Castellanos, concuerda con González y opina que “si se va a renegociar el T-MEC en el 2026, para cuando él (Donald Trump) este entrando casi fase fin de su termino de gobierno, es decir va a estar a la mitad, le quedaran dos años, incluso si se cancelara por completo (…) los temas para México tienen que ver más con los temas de seguridad, con salud y economía".

Por su parte Alberto Bello, aclara que el verdadero reto de México no solo está en el T-MEC, sino en temas más de estructuración, su ejemplo fue: “México dónde está posicionado en todo el tema de innovación, estamos completamente fuera, el gobierno no tiene recursos, el presupuesto esta muy ajustado y con ciertas variables muy poco confiables porque hay mucha incertidumbre en el mundo", recalca que " el gobierno (tiene que) hacer cosas qué son relevantes para un gobierno”.

Finalmente, para los retos del año del 2026, Castellanos concluye que “Morena ni el gobierno de Sheinbaum pueden admitir un pequeño, por más pequeño que sea, caso de corrupción, y se tiene que actuar, no solo decir”.