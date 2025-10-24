NTN24
Viernes, 24 de octubre de 2025
Viernes, 24 de octubre de 2025
Huracán

Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

octubre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
Tormenta tropical Melissa - Foto EFE
La tormenta traería varios días de lluvias en República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

La tormenta tropical Melissa debería convertirse en "un huracán mayor" para el domingo, advirtió el viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo", indicó el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

El viernes por la mañana, Melissa se encontraba a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

La tormenta tropical Melissa debería traer varios días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

o

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria" el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

El jueves, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, advirtió que la tormenta tropical Melissa" se convertiría en huracán el jueves" y amenazar especialmente a Haití,

Según la entidad, Melissa "provocaría fuertes lluvias en algunas zonas de República Dominicana, Haití y Jamaica durante todo el fin de semana, lo que conllevará un riesgo importante de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra".

Las fuertes lluvias ya afectaron el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y obligaron a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.

Temas relacionados:

Huracán

Haití

Caribe

Amenaza

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Son lanchas con motores demasiado rápidos para creer que puedan ser pescadores": experto en seguridad nacional sobre ataques de EE. UU. en el Caribe y el Pacífico

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es una invitación a destruir la separación de poderes; ya lo conocen los venezolanos": Francisco Barbosa sobre proyecto de ley del Gobierno Petro para convocar Constituyente

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué hay detrás de la escalada de inseguridad en Perú?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Se profundiza la crisis: Petro arremete de nuevo contra Trump y asegura que “actúa con vísceras y no con cerebro”

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Bajo qué marco legal Trump ordena ataques letales contra embarcaciones en aguas internacionales?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Marco Rubio, Gustavo Petro y Nicolás Maduro
Marco Rubio

Rubio llama a Petro "lunático" y acusa a Maduro de asistir a los carteles de la droga, a los que denominó el Al Qaeda del Hemisferio Occidental

Despliegue de EE. UU - Captura de video
Despliegue militar de Estados Unidos

Excomandante de la Fuerza Naval de Colombia explica el "efecto globo" en el tráfico de drogas que lleva a EE. UU. a atacar embarcaciones en el Pacífico

Explosión en un jardín infantil en Ucrania tras ataque de Rusia / FOTO: Captura de video
Guerra entre Rusia y Ucrania

Así fue el momento de la explosión de un jardín infantil en Ucrania tras un ataque ruso

Gustavo Petro, presidente de Colombia (AFP)
Asamblea Constituyente

Gobierno Petro da a conocer proyecto de Asamblea Nacional Constituyente: "algunas instituciones del 91 se volvieron obsoletas"

Entrenamiento militar de Estados Unidos en Panamá / FOTO: Captura de pantalla
Panamá

Ejército de Estados Unidos hace entrenamientos de terreno en Panamá como parte del plan contra los carteles de la droga

Más de Actualidad

Ver más
Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Mar Caribe

Sobrevivientes de ataque a presunta narcolancha están retenidos en un buque de la armada de Estados Unidos

Guerra en Gaza / FOTO: EFE
Guerra Israel-Hamás

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Luiz Inácio Lula Da Silva

Lula y su defensa a Maduro evidencian fracturas y fracasos de la izquierda latinoamericana

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Interceptación lancha en el Caribe - Captura video de la Fuerza Aeroespacial Colombiana
Mar Caribe

Sobrevivientes de ataque a presunta narcolancha están retenidos en un buque de la armada de Estados Unidos

Guerra en Gaza / FOTO: EFE
Guerra Israel-Hamás

¿Qué imagen ha dejado la guerra tras dos años del ataque de Hamás a Israel?

Don Omar | Foto: EFE
Don Omar

Adiós al rey: Don Omar anunció su retiro definitivo del reguetón tras 25 años de carrera

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez | Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

La Portugal de Cristiano Ronaldo podría enfrentarse por primera vez en su historia a la Selección Colombia

Champions League, partido entre Chelsea y Benfica - Foto: EFE
Richard Ríos

Richard Ríos marcó el autogol con el que Benfica sumó su segunda derrota en Champions League ante Chelsea

Diego Maradona y Pelé en 2005 - Foto EFE
Rey Pelé

Reviven video de Pelé y Maradona jugando a no dejar caer el balón con pases de cabeza a propósito del día en que 'El Rey' cumpliría 85 años

Captura de alias Caracas - Policía y Fiscalía de Colombia
Detención

Alias 'Caracas': Quién es el hombre que aplicó atroces métodos de extorsión en Maracaibo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda