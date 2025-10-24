Atención en el Caribe: Tormenta tropical Melissa amenaza en convertirse en "un huracán mayor" para el domingo

La tormenta tropical Melissa debería convertirse en "un huracán mayor" para el domingo, advirtió el viernes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

"Melissa debería convertirse en un huracán para el sábado y en un huracán mayor para el domingo", indicó el NHC en un boletín publicado a las 09H00 GMT.

El viernes por la mañana, Melissa se encontraba a 260 km al sur-sureste de Kingston y a 445 km al suroeste de Puerto Príncipe.

La tormenta tropical Melissa debería traer varios días de fuertes lluvias a República Dominicana, Haití y Jamaica, y podría provocar inundaciones repentinas "catastróficas" y "que amenazan la vida", así como deslizamientos de tierra, indicó el NHC.

Melissa, la decimotercera tormenta tropical de la temporada, estaba en posición "casi estacionaria" el viernes por la mañana, pero debería desplazarse lentamente hacia el noreste y el norte más tarde en el día y durante la próxima noche.

Debido a su lento desplazamiento, las condiciones desfavorables podrían persistir varios días en las zonas afectadas.

Las fuertes lluvias ya afectaron el tráfico en la capital dominicana, Santo Domingo, y obligaron a cancelar los partidos de la liga profesional de béisbol en ese país, que comparte la isla La Española con Haití.

La tormenta tropical se encontraba el miércoles 495 km al sur-suroeste de territorio haitiano y se desplazaba a una velocidad de 11 km/h en dirección oeste-noroeste.

La agencia estadounidense precisó que su trayectoria sigue siendo incierta y que sus vientos máximos sostenidos alcanzan unos 80 km/h.