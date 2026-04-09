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Jueves, 09 de abril de 2026
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estrecho de Ormuz

Aterrador: Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció “rutas alternativas” para buques que transiten por el estrecho de Ormuz sin caer en las “minas marinas”

abril 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Estrecho de Ormuz - CGRI
Estrecho de Ormuz - CGRI
El régimen iraní proporcionó instrucciones sobre una ruta alternativa de entrada y salida para los buques que transiten por la vía marítima.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) divulgó un comunicado en el que anunció el uso de “rutas alternativas” para buques que transiten por el estrecho de Ormuz, según dice, para evitar las “minas marinas” instaladas en el cruce marítimo tras los ataques de Israel y Estados Unidos.

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“Se notifica a todos los buques que tengan la intención de transitar por el estrecho de Ormuz que, con el fin de cumplir con los principios de seguridad marítima y protegerse de posibles colisiones con minas marinas... deben tomar rutas alternativas para el tráfico en el estrecho de Ormuz”, escribió.

El régimen iraní proporcionó instrucciones sobre una ruta alternativa de entrada y salida para los buques que transiten por el estrecho, adjuntando un mapa en el que se especifica en dónde se encuentran ubicadas las “minas marinas”.

Según el mapa, para la entrada se debe hacer desde el golfo de Omán hacia el norte, pasando por la isla de Larak, hasta el Golfo Persa. Mientras que la salida sería desde el golfo Pérsico, pasando al sur de la isla de Larak hacia el golfo de Omán.

Los ataques contra el régimen iraní comenzaron el 28 de febrero de 2026 con la puesta en marcha de las operaciones Furia Épica y León Rugiente que Estados Unidos e Israel lanzaron cada uno, respectivamente.

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Durante más de un mes, el conflicto mantuvo en alerta a países del Golfo, hasta el martes 7 de abril cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un alto el fuego por un periodo de dos semanas.

Con el anuncio, el mandatario norteamericano suspendió de manera temporal un ataque destructivo, que tenía proyectado para el martes. Además, se procedió a la reactivación del flujo en el estrecho de Ormuz, que el régimen mantenía bloqueado desde el comienzo de los ataques.

Según Trump, la decisión se produjo tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, quienes solicitaron detener una ofensiva militar prevista contra territorio iraní.

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