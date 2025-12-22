NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Accidente de tránsito

Autobús con más de 25 personas a bordo chocó un camión, perdió el control, se fue contra una casa y terminó cayendo a un abismo

diciembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Bus se va a un abismo en Colombia / FOTO: Captura de video
Bus se va a un abismo en Colombia / FOTO: Captura de video
El terrible accidente quedó registrado en video y se suma a una serie de accidentes de tránsito que se han reportado en esta época de fin de año.

Un grave accidente en una vía de Colombia quedó registrado en video. Un autobús que llevaba más de 25 personas a bordo, chocó un camión, perdió el control, se fue contra una casa y terminó cayendo a un abismo, dejando hasta el momento 12 personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la vía que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena y seis personas fueron llevadas a centros asistenciales debido a las heridas producto del siniestro.

o

Las imágenes de la cámara de seguridad que captó el momento exacto del accidente, dejan ver como la flota venía a gran velocidad y no puede tomar una curva, impactando a un furgón, que terminó volcándose; chocando una casa y yéndose a un abismo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta oficial de X sobre este grave accidente y aseveró que los bomberos de la ciudad atendieron la emergencia cuanto antes.

El autobús cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, por lo que se habla de un milagro que no se hayan reportado muertos en la caída.

o

“Muchachos, el bus en el que venía se accidentó, hay heridos, a mí no me pasó nada, solo un golpecito, pero que susto”, dijo uno de los pasajeros del automotor que se fue por el abismo.

Los hechos son motivo de investigación de las autoridades para determinar con exactitud lo ocurrido.

Temas relacionados:

Accidente de tránsito

Colombia

Medellín

Transporte

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Me cubrí debajo de un árbol frondoso; esperábamos volver a casa, pero no todos lo lograron": duro relato de soldado que sobrevivió a ataque del ELN en Aguachica, Cesar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se hacen todas las operaciones necesarias para asfixiar al régimen de Maduro y que no tengan más salida que entregar el poder”: experto

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos habría interceptado una tercera embarcación petrolera cerca de la costa venezolana

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cómo ha sido la gestión de Donald Trump a puertas de cumplir su primer año de Gobierno desde que regresó al poder en EE. UU.?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Donald Trump

Habrá inusual premio en el sorteo del Mundial 2026: Donald Trump será galardonado con el Premio FIFA de la Paz

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Debate en el Congreso de Estados Unidos
Debate

Tenso debate en el Congreso de EE. UU. sobre operaciones cerca de Venezuela: congresista republicano expuso fotografía de legislador demócrata con Maduro

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

UEFA redujo suspensión contra Luis Díaz: esta es la fecha y el partido en el que volverá el colombiano a la Champions League

Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Donald Trump

Habrá inusual premio en el sorteo del Mundial 2026: Donald Trump será galardonado con el Premio FIFA de la Paz

Nicolás Maduro - EFE
Nicolás Maduro

Nicolás Maduro pide apoyo militar a Colombia mientras Estados Unidos intensifica sus ataques en el Caribe

Luis Díaz y Harry Kane en el Bayern Munich / FOTO: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz dijo presente en la goleada del Bayern Múnich antes del parón de la Bundesliga; lo marcó de cabeza

USS Gettysburg (AFP)
Despliegue militar

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Dispositivos Starlink - Foto EFE
Elon Musk

Dispositivos de Starlink de Elon Musk podrían empezar a operar en este país tras decisión del Ministerio de Comunicaciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre