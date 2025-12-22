Autobús con más de 25 personas a bordo chocó un camión, perdió el control, se fue contra una casa y terminó cayendo a un abismo

Un grave accidente en una vía de Colombia quedó registrado en video. Un autobús que llevaba más de 25 personas a bordo, chocó un camión, perdió el control, se fue contra una casa y terminó cayendo a un abismo, dejando hasta el momento 12 personas lesionadas.

El accidente ocurrió en la vía que comunica a Medellín con el corregimiento de Santa Elena y seis personas fueron llevadas a centros asistenciales debido a las heridas producto del siniestro.

Las imágenes de la cámara de seguridad que captó el momento exacto del accidente, dejan ver como la flota venía a gran velocidad y no puede tomar una curva, impactando a un furgón, que terminó volcándose; chocando una casa y yéndose a un abismo.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó a través de su cuenta oficial de X sobre este grave accidente y aseveró que los bomberos de la ciudad atendieron la emergencia cuanto antes.

El autobús cayó por un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad, por lo que se habla de un milagro que no se hayan reportado muertos en la caída.

“Muchachos, el bus en el que venía se accidentó, hay heridos, a mí no me pasó nada, solo un golpecito, pero que susto”, dijo uno de los pasajeros del automotor que se fue por el abismo.

Los hechos son motivo de investigación de las autoridades para determinar con exactitud lo ocurrido.