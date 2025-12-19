Reconocida influencer colombiana murió tras un accidente de tránsito en Medellín

María José Calderón, conocida en redes sociales como ‘Mayits’, falleció en medio de un accidente de tránsito en Medellín.

La creadora de contenido de 23 años fue impactada por un camión mientras se movilizaba por una calle de la ciudad, según medios locales.

Pese a que la ambulancia llegó rápidamente al lugar de los hechos, Calderón murió minutos después del accidente debido a la gravedad de las heridas.

Ante su muerte, seguidores y amigos de la creadora de contenido compartieron varios mensajes lamentando la noticia.

“Mayits, siempre vas a estar en mi alma, mi corazón y mi memoria. Te amo infinitamente en esta y en mil vidas”, “no puedo creerlo”, “mucha fortaleza para sus seres queridos”, “no es posible, no asimilo que ya no se encuentre aquí”, indicaron algunos de los internautas.

Uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Westcol, quien lamentó el hecho e incluso recordó el momento en el que ambos comenzaron a crear contenido juntos.

“Antes de que la gente empiece a hablar de eso, hoy hubo una noticia muy fuerte y ha sido muy difícil hablarlo. Este diciembre ha sido más difícil de lo normal. Lamentablemente, una persona que fue parte del proceso de nosotros y de nuestro crecimiento, que estuvo cuando apenas estaba creciendo el streaming, tuvo un accidente. Allí estaba Mayits. Es muy duro porque ella estuvo con nosotros en el principio de todo”, comenzó diciendo.

“Ha sido muy difícil, tienen que valorar mucho la vida, cuídense mucho. La vida en un abrir y cerrar de ojos se va. Qué pesar, ha sido muy fuerte. Yo no hablaba con ella hace como un año, siendo realista, en persona. Por mensajes había intercambiado varios. Sean muy prudentes con la familia", agregó.