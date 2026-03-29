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Domingo, 29 de marzo de 2026
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Nicolás Maduro

Se conoce el primer mensaje de Nicolás Maduro y Cilia Flores en prisión tras su captura el pasado 3 de enero

marzo 29, 2026
Por: Natalya Baquero González
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Luego de su segunda audiencia, se conoce el primer mensaje de Maduro, quien la próxima semana cumplirá tres meses de detención.

Tras semanas de silencio y luego de su segunda audiencia ante la justicia de los Estados Unidos, se conoció el primer mensaje oficial de Nicolás Maduro y Cecilia Flores, a tan solo días de cumplirse tres meses de su captura y extracción tras una operación militar de Washington en Caracas.

Aunque en su más reciente comparecencia ante la justicia norteamericana su defensa fracasó en el intento por desestimar los cargos de los que se le acusan, Maduro aseguró que se mantienen firmes y serenos, pese a que en medio del juicio que se llevó a cabo en Nueva York se les vio distanciados.

“Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, se lee en el mensaje publicado en redes sociales del dictador.

Lo paradójico de las palabras de Maduro, quien fue la cabeza del régimen venezolano por más de una década, es que ahora se centra en temas como la paz, la unión nacional y el perdón, los cuales negó en su país y en cambio respondió con represión.

"Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la patria, esa es la senda del bien”, dijo el Maduro.

Cabe destacar que el pasado jueves 26 de marzo se llevó a cabo la segunda audiencia del caso de Nicolás Maduro, acusado por Estados Unidos de narcoterrorismo, entre otros delitos.

Durante su comparecencia ante el tribunal federal de Nueva York, el juez Alvin Hellerstein, quien adelanta el caso contra Maduro y Cilia Flores, dijo que no desestimará el caso por la disputa sobre los honorarios legales.

Adicionalmente, el togado tomó una importante decisión sobre la protección de pruebas para que no sean accesibles a terceras personas y poder proteger la identidad de los testigos.

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