Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones de sobrevuelo en el Caribe implementadas tras ataque en Venezuela

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Avión - Foto de referencia: Canva
Durante la madrugada del sábado 3 de enero, Estados Unidos ejecutó un ataque contra varias instalaciones militares en Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos anunció el levantamiento de las restricciones de vuelo en el Caribe tras el ataque a varias instalaciones militares en Venezuela.

En las últimas horas, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, informó que las restricciones implementadas al espacio aéreo en el Caribe el sábado 3 de enero, tras el ataque en Caracas, serán levantadas este domingo 4 de enero.

Según afirmó el funcionario de la administración Trump desde su cuenta en la red social de X: “Las restricciones originales en el espacio aéreo del Caribe expirarán a las 12:00 a. m. ET y los vuelos podrán reanudarse”.

“Las aerolíneas están informadas y actualizarán sus horarios rápidamente. Por favor, continúen contactando a su aerolínea si su vuelo se vio afectado por las restricciones”, agregó.

Esto se da luego de que, en horas de la mañana del sábado, Duffy confirmara que “en apoyo al Departamento de Guerra, la FAA restringió el espacio aéreo en el Caribe y Venezuela para garantizar la seguridad del público volador”.

La Administración Federal de Aviación (FAA) había prohibido a las empresas estadounidenses operar en el espacio aéreo del Caribe debido a “riesgos de seguridad asociados a la actividad militar en curso”.

Como resultado de estos ataques se logró la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

Ambos fueron capturados y posteriormente llevados a Nueva York, en donde enfrentarán un proceso judicial por narcotráfico y terrorismo.

Este sábado en horas de la noche se conocieron las primeras imágenes de Nicolás Maduro, tomadas a ras de suelo, cuando llegó al Aeropuerto Internacional Stewart de Nueva York luego de su captura en Venezuela.

Maduro aparece en las fotografías esposado y rodeado de oficiales estadounidenses que los custodiaban.

