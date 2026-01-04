NTN24
Domingo, 04 de enero de 2026
Domingo, 04 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

“Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones”: Julio Borges explica lo que se viene para Venezuela

enero 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Julio Borges, dirigente político en el exilio, explicó que sucederá con Venezuela ahora que Maduro esta capturado y que acciones inmediatas se deberían tomar.

En el programa El Informativo de NTN24, Julio Borges, dirigente político en el exilio, explicó cómo quedó el régimen de Nicolás Maduro y lo que se viene para el país luego de que el presidente Trump comentara que están en conversaciones para una transición.

o

Borges dijo que “el primer paso es la liberación, que es cuando sale el dictador, el segundo paso es la inauguración, que es cuando se elige un nuevo gobierno de manera democrática y plena, y el tercer paso es la consolidación, es decir, las elecciones no son suficientes, sino que hay que tener unas reglas de juego, una institucionalidad, unas fuerzas armadas, una justicia independiente”.

En caso de que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia, según la constitución chavista, cuanto tiempo estaría liderando Venezuela, el experto explicó: “Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones, de acuerdo a la constitución, una vez que el presidente desaparece, cuando no se ha cumplido la mitad del periodo, hay que convocar inmediatamente elecciones”.

Por otra parte, resaltó que “el tema de Venezuela no es un tema ideológico, no es un tema de derecha o de izquierda, el tema de Venezuela es un tema humano, es un tema de tragedia, es un tema de democracia, de libertad, de corrupción, de crimen organizado y por lo tanto cuando tú ves gobiernos en el mundo tratando de pasar todo por el prisma, de que esto es un tema de los pueblos progresistas, eso al final es una patada en la dignidad del pueblo venezolano”.

Sobre las acciones inmediatas que se deben realizar, ahora que el régimen esta debilitado y que Maduro no está, es la búsqueda de "la libertad", según Borges, la prioridad son “los presos políticos, los militares, sobre todo los militares que nunca han tenido ningún tipo de beneficio”.

o

Asimismo, “desarmar todos estos grupos paramilitares que hay en Venezuela, colectivos, y todo lo que ha sido armar esta represión parapolicial, paramilitar, eso hay que hacerlo de manera inmediata”, comentó

Finalmente, frente a las preocupaciones sobre las declaraciones de Donald Trump de administrar a Venezuela, el mensaje de Borges es: “en este momento tenemos que creernos lo que está pasando, lo más importante es que todos los venezolanos nos hagamos dueños del proceso, significa que cada quien desde su posición tiene que exigir las cosas a las que tenemos derecho”.

Temas relacionados:

Cae Maduro en Venezuela

Régimen de Maduro

Democracia

Estados Unidos

Liberación

Nicolás Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones”: Julio Borges explica lo que se viene para Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
El presidente de Panamá, José Mulino, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
El presidente de Panamá, José Mulino, y el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González. (EFE)
María Corina Machado, Nobel de Paz

Estas son las personalidades que acompañarán a María Corina Machado en la entrega del Premio Nobel de la Paz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
Pedro Sánchez

El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

¿Qué significa para los venezolanos el Premio Nobel recibido por María Corina Machado?

Régimen de Nicolás Maduro | Foto AFP
Venezuela

"El régimen busca lesionar la fibra más sensible de cualquier sociedad": abogada sobre menor venezolano condenado a 10 años de prisión

Centavos estadounidenses | Foto: AFP
Subasta

Hito histórico: subastaron por 16,76 millones de dólares los últimos centavos estadounidenses en California

Luis Díaz sobre el juego ante Portugal y el papel de James Rodríguez - Fotos: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz habló de lo que será el duelo de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 y se refirió al "tiempo que le queda" a James Rodríguez en la selección

Marco Rubio - Foto EFE/ Ataque en el Caribe - Foto X: @Southcom
Marco Rubio

"Ha sido una misión muy exitosa que sigue en marcha": Marco Rubio advierte, tras reunión con los demócratas, que van a continuar los ataques contra presuntas narcolanchas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre