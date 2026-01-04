“Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones”: Julio Borges explica lo que se viene para Venezuela

En el programa El Informativo de NTN24, Julio Borges, dirigente político en el exilio, explicó cómo quedó el régimen de Nicolás Maduro y lo que se viene para el país luego de que el presidente Trump comentara que están en conversaciones para una transición.

Borges dijo que “el primer paso es la liberación, que es cuando sale el dictador, el segundo paso es la inauguración, que es cuando se elige un nuevo gobierno de manera democrática y plena, y el tercer paso es la consolidación, es decir, las elecciones no son suficientes, sino que hay que tener unas reglas de juego, una institucionalidad, unas fuerzas armadas, una justicia independiente”.

En caso de que Delcy Rodríguez asuma la Presidencia, según la constitución chavista, cuanto tiempo estaría liderando Venezuela, el experto explicó: “Maduro no vuelve, lo lógico es que hubiera elecciones, de acuerdo a la constitución, una vez que el presidente desaparece, cuando no se ha cumplido la mitad del periodo, hay que convocar inmediatamente elecciones”.

Por otra parte, resaltó que “el tema de Venezuela no es un tema ideológico, no es un tema de derecha o de izquierda, el tema de Venezuela es un tema humano, es un tema de tragedia, es un tema de democracia, de libertad, de corrupción, de crimen organizado y por lo tanto cuando tú ves gobiernos en el mundo tratando de pasar todo por el prisma, de que esto es un tema de los pueblos progresistas, eso al final es una patada en la dignidad del pueblo venezolano”.

Sobre las acciones inmediatas que se deben realizar, ahora que el régimen esta debilitado y que Maduro no está, es la búsqueda de "la libertad", según Borges, la prioridad son “los presos políticos, los militares, sobre todo los militares que nunca han tenido ningún tipo de beneficio”.

Asimismo, “desarmar todos estos grupos paramilitares que hay en Venezuela, colectivos, y todo lo que ha sido armar esta represión parapolicial, paramilitar, eso hay que hacerlo de manera inmediata”, comentó

Finalmente, frente a las preocupaciones sobre las declaraciones de Donald Trump de administrar a Venezuela, el mensaje de Borges es: “en este momento tenemos que creernos lo que está pasando, lo más importante es que todos los venezolanos nos hagamos dueños del proceso, significa que cada quien desde su posición tiene que exigir las cosas a las que tenemos derecho”.