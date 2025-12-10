NTN24
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Miércoles, 10 de diciembre de 2025
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

diciembre 10, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - Foto: EFE
La dictadura venezolana calificó a la incautación además un “grave crimen internacional”, y afirmó que “defenderá con determinación absoluta su soberanía”.

El régimen de Venezuela calificó como un “robo descarado” la incautación realizada por Estados Unidos este miércoles de un buque petrolero.

"Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional", indicó la cancillería del régimen venezolano que, además, acusó a Estados Unidos de confesar el "asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".

o

La dictadura venezolana calificó a la incautación además un “grave crimen internacional”, y afirmó que “defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional".

El ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, sostuvo que de esta forma se "han desatado guerras en el mundo entero".

"Son asesinos, ladrones, piratas ¿Cómo se llama el bicho este de piratas del Caribe? Bueno, Jack Sparrow es un héroe, estos son unos delincuentes de alta mar, filibusteros, siempre lo han hecho así", afirmó Cabello durante su programa semanal de televisión.

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

El régimen consideró que las maniobras buscan en realidad derrocar a Nicolás Maduro y apropiarse de las reservas petroleras del país.

Hasta ahora, el despliegue militar estadounidense no había afectado el tránsito de buques. Pero este miércoles el presidente Donald Trump confirmó que su guardia costera detuvo "un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado".

Según la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el buque había sido utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo pese a las sanciones internacionales.

o

“Hoy, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación contra un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán”, confirmó la fiscal.

Bondi, además, aseveró que durante varios años, el buque petrolero incautado “ha estado sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Despliegue militar

Despliegue militar de Estados Unidos

Buque petrolero

Petróleo en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
Chile | Foto Canva
Elecciones en Chile

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

A la izquierda Gustavo Petro y a la derecha Donald Trump-Foto: EFE
Gustavo Petro

“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Chile | Foto Canva
Elecciones en Chile

¿Habrá presidente este domingo? Analista prevé que Chile irá a segunda vuelta

Ana García Carías, esposa del expresidente Juan Orlando Hernández - Foto: EFE
Juan Orlando Hernández

"Fue injustamente condenado y perseguido por la izquierda radical": esposa de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras a quien Donald Trump indultó

A la izquierda Gustavo Petro y a la derecha Donald Trump-Foto: EFE
Gustavo Petro

“No lo puede cerrar un presidente extranjero”: Petro critica advertencia de Trump sobre el cierre del espacio aéreo venezolano

Protestas de familiares de presos políticos. (EFE)
Presos políticos en Venezuela

Entre 900 y 1.000 presos políticos tiene el régimen de Maduro como "fichas de canje"

Jorge Giménez, presidente de la Federación Venezolana de Fútbol - Foto de referencia: EFE
Vinotinto

El presidente la FVF dice que "no hace falta traer a un DT extranjero" a la Vinotinto en caso de que al Mundial 2030 clasifiquen todas las selecciones de la Conmebol

Miss Universo | Foto: EFE
Miss Universo

Escándalo en Miss Universo: jurado renunció tras denunciar irregularidades en la elección de las 30 finalistas

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (AFP)
Despliegue militar de Estados Unidos

Secretario Marco Rubio responde a movilización de 200.000 militares anunciada por Maduro: "Ellos no tienen un gobierno, son una organización narcotraficante"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre