Régimen de Maduro dice que incautación de petrolero hecha por Estados Unidos es un "robo descarado"

El régimen de Venezuela calificó como un “robo descarado” la incautación realizada por Estados Unidos este miércoles de un buque petrolero.

"Venezuela denuncia y repudia enérgicamente lo que constituye un robo descarado y un acto de piratería internacional", indicó la cancillería del régimen venezolano que, además, acusó a Estados Unidos de confesar el "asalto de un buque petrolero en el mar Caribe".

La dictadura venezolana calificó a la incautación además un “grave crimen internacional”, y afirmó que “defenderá con determinación absoluta su soberanía, sus recursos naturales y su dignidad nacional".

El ministro de Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, sostuvo que de esta forma se "han desatado guerras en el mundo entero".

"Son asesinos, ladrones, piratas ¿Cómo se llama el bicho este de piratas del Caribe? Bueno, Jack Sparrow es un héroe, estos son unos delincuentes de alta mar, filibusteros, siempre lo han hecho así", afirmó Cabello durante su programa semanal de televisión.

Washington desplegó en agosto una flotilla de buques y aviones de combate en el Caribe con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

El régimen consideró que las maniobras buscan en realidad derrocar a Nicolás Maduro y apropiarse de las reservas petroleras del país.

Hasta ahora, el despliegue militar estadounidense no había afectado el tránsito de buques. Pero este miércoles el presidente Donald Trump confirmó que su guardia costera detuvo "un gran petrolero, muy grande, el más grande jamás incautado".

Según la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, el buque había sido utilizado durante años por Venezuela e Irán para transportar crudo pese a las sanciones internacionales.

“Hoy, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Defensa, ejecutaron una orden de incautación contra un buque petrolero utilizado para transportar petróleo sancionado procedente de Venezuela e Irán”, confirmó la fiscal.

Bondi, además, aseveró que durante varios años, el buque petrolero incautado “ha estado sujeto a sanciones por parte de Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras”.