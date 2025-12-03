Zair Mundaray reveló los cargos por los que el régimen habría condenado a 30 años a Rafael Tudares: "Como Edmundo logró salir del país, trasladó esa responsabilidad penal a su yerno"

El abogado penalista y exfiscal venezolano Zair Mundaray analizó en NTN24 la situación de Rafael Tudares, yerno del presidente electo de Venezuela Edmundo González Urrutia, quien habría recibido una condena de 30 años en un juicio clandestino por supuestos delitos de "terrorismo y conspiración".

Mundaray calificó el caso como un mecanismo de presión contra González Urrutia, candidato de la oposición que ganó las últimas elecciones presidenciales en Venezuela frente al cabecilla del régimen, Nicolás Maduro, que no entregó el poder tras la derrota.

"A él le colocaron los mismos cargos que inicialmente Tarek William Saab pretendía imputar a Edmundo González", explicó Mundaray, añadiendo que "como Edmundo González logró salir del país, trasladó esa responsabilidad penal a su yerno, que no tiene ninguna participación política, como mecanismo de tener algún rehén".

Por otro lado, argumentó que no es un proceso penal debido a que carece de todas las características garantistas y elementales del Estado de Derecho.

"Los juicios son clandestinos, no hay derecho a abogado, nadie sabe, no se notifica de las decisiones que ocurren, no hay recurso. Es decir, esto es casi una inquisición, esto es un retroceso de cientos de años en materia de administración de justicia y la instrumentalización del sistema para la retaliación política", agregó.

Según Mundaray, "en los momentos en que el régimen de Maduro ha tenido más dificultades de legitimidad, tiene más cantidad de presos" porque "siempre le sirven como una suerte de mecanismo para canjear o recordación para quienes le presionan".