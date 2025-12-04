La Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca: estos son los grupos en los que estuvo Colombia en sus participaciones mundialistas

La Selección Colombia de fútbol ha disputado seis Copas Mundiales y ya aseguró su presencia en la edición de 2026, que será la séptima en su historial.

Así han estado conformado los grupos en lo que ha estado Colombia en el magno evento deportivo:

Chile 1962: Yugoslavia, Unión Soviética, Uruguay y Colombia .

Yugoslavia, Unión Soviética, Uruguay y . Italia 1990: Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia , Emiratos Árabes Unidos.

Alemania Federal, Yugoslavia, , Emiratos Árabes Unidos. Estados Unidos 1994: Rumania, Suiza, Estados Unidos, Colombia .

Rumania, Suiza, Estados Unidos, . Francia 1998: Rumania, Inglaterra, Colombia , Túnez.

Rumania, Inglaterra, , Túnez. Brasil 2014: Colombia , Grecia, Costa de Marfil, Japón.

, Grecia, Costa de Marfil, Japón. Rusia 2018: Colombia , Japón, Senegal, Polonia.

, Japón, Senegal, Polonia. México - USA - Canadá 2026: (?)

Su debut mundialista se dio en Chile 1962, mientras que su participación más reciente fue en Rusia 2018.

Por otra parte, cabe mencionar que, en el ranking histórico de los Mundiales, el combinado 'cafetero’ aparece en la posición número 27.

James Rodríguez es el máximo goleador colombiano en estas competiciones, gracias a los seis tantos que marcó en Brasil 2014, actuación que le valió el Botín de Oro.

En cuanto a presencias, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón comparten el récord, tras haber disputado los torneos de 1990, 1994 y 1998.

El mejor desempeño de Colombia en un Mundial ocurrió en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final y finalizó en el quinto lugar.

Su campaña menos destacada fue en Francia 1998, quedando fuera en la fase de grupos y ocupando el puesto 21 del certamen.

La Copa Mundial de la FIFA 26 ya está a la vista de los aficionados del deporte rey de todo el mundo, con una serie de primicias, ya que tres países -Canadá, México y Estados Unidos- serán coanfitriones, y participarán 48 selecciones, una cifra récord.

Tras el emocionante drama de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Argentina aspira a convertirse en el tercer defensor del título de la historia que revalida el trofeo.

La próxima Copa Mundial volverá a disputarse en el periodo tradicional, entre los meses de junio y julio. La fecha de la final se ha fijado para el domingo 19 de julio, mientras que el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio.

El tradicional formato de ocho grupos de cuatro quedó atrás, pues ahora hay 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, lo que permitió incorporar a nuevas federaciones y ampliar la diversidad futbolística del torneo.

Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros de los grupos pasarán ahora a octavos de final. Ahora, los aspirantes tendrán que jugar ahora ocho partidos desde la fase de grupos hasta la final, en lugar de siete.