NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Selección Colombia

La Copa del Mundo 2026 cada vez más cerca: estos son los grupos en los que estuvo Colombia en sus participaciones mundialistas

diciembre 4, 2025
Por: Nucho Martínez
Jugadores históricos de la Selección Colombia en mundiales de la FIFA - Fotos: X / EFE
Jugadores históricos de la Selección Colombia en mundiales de la FIFA - Fotos: X / EFE
El mejor desempeño de Colombia en un Mundial ocurrió en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final y finalizó en el quinto lugar.

La Selección Colombia de fútbol ha disputado seis Copas Mundiales y ya aseguró su presencia en la edición de 2026, que será la séptima en su historial.

o

Así han estado conformado los grupos en lo que ha estado Colombia en el magno evento deportivo:

  • Chile 1962: Yugoslavia, Unión Soviética, Uruguay y Colombia.
  • Italia 1990: Alemania Federal, Yugoslavia, Colombia, Emiratos Árabes Unidos.
  • Estados Unidos 1994: Rumania, Suiza, Estados Unidos, Colombia.
  • Francia 1998: Rumania, Inglaterra, Colombia, Túnez.
  • Brasil 2014:Colombia, Grecia, Costa de Marfil, Japón.
  • Rusia 2018: Colombia, Japón, Senegal, Polonia.
  • México - USA - Canadá 2026: (?)

Su debut mundialista se dio en Chile 1962, mientras que su participación más reciente fue en Rusia 2018.

Por otra parte, cabe mencionar que, en el ranking histórico de los Mundiales, el combinado 'cafetero’ aparece en la posición número 27.

o

James Rodríguez es el máximo goleador colombiano en estas competiciones, gracias a los seis tantos que marcó en Brasil 2014, actuación que le valió el Botín de Oro.

En cuanto a presencias, Carlos ‘El Pibe’ Valderrama y Freddy Rincón comparten el récord, tras haber disputado los torneos de 1990, 1994 y 1998.

El mejor desempeño de Colombia en un Mundial ocurrió en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final y finalizó en el quinto lugar.

Su campaña menos destacada fue en Francia 1998, quedando fuera en la fase de grupos y ocupando el puesto 21 del certamen.

La Copa Mundial de la FIFA 26 ya está a la vista de los aficionados del deporte rey de todo el mundo, con una serie de primicias, ya que tres países -Canadá, México y Estados Unidos- serán coanfitriones, y participarán 48 selecciones, una cifra récord.

Tras el emocionante drama de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Argentina aspira a convertirse en el tercer defensor del título de la historia que revalida el trofeo.

o

La próxima Copa Mundial volverá a disputarse en el periodo tradicional, entre los meses de junio y julio. La fecha de la final se ha fijado para el domingo 19 de julio, mientras que el partido inaugural tendrá lugar el jueves 11 de junio.

El tradicional formato de ocho grupos de cuatro quedó atrás, pues ahora hay 12 grupos de cuatro selecciones cada uno, lo que permitió incorporar a nuevas federaciones y ampliar la diversidad futbolística del torneo.

Los dos primeros equipos de cada grupo y los ocho mejores terceros de los grupos pasarán ahora a octavos de final. Ahora, los aspirantes tendrán que jugar ahora ocho partidos desde la fase de grupos hasta la final, en lugar de siete.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Selección

Fútbol

Mundial

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El diálogo es definir la salida, fecha y destino de Maduro": Héctor Schamis ante propuesta del papa León XIV

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

EE.UU. advierte que remesas a México presentan alto riesgo de lavado de dinero por narcotráfico: las cifras son preocupantes

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan el aumento de medidas de seguridad implementadas por Maduro como cambiar lugares para dormir ante presión de Estados Unidos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Por qué Maduro le teme tanto a su proceso ante la CPI? Abogado desde La Haya lo explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Trump lanza nueva advertencia a Maduro: "esto no es una campaña de presión, es mucho más que eso. Veremos qué pasa”

Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y Pedro Sánchez (EFE)
Delcy Rodríguez

Crece el escándalo del ‘Delcygate’: hijo de exministro español acusa a Pedro Sánchez de ordenar recibir a Delcy Rodríguez en Madrid pese a las sanciones

Hugo 'El Pollo' Carvajal, exjefe de Inteligencia del régimen de Venezuela - Foto: EFE
Hugo El Pollo Carvajal

'El Pollo' Carvajal reveló detalles de cómo el régimen venezolano ha utilizado grupos criminales para infiltrar a EE. UU.: "Es una organización criminal que ahora dirige Maduro"

Nicolás Maduro - EFE
Donald Trump

"No es meterle miedo (...) el objetivo es neutralizar el Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia naval sobre posibles operaciones terrestres en Venezuela

Donald Trump - Foto AFP/ Bandera de Colombia - Foto Canva de referencia
Lucha contra las drogas

Experto en inteligencia estratégica analiza las implicaciones que tendría un eventual ataque de EE. UU. en Colombia justificado bajo lucha contra el narcotráfico

Más de Deportes

Ver más
Luis Díaz y Juan Fernando Quintero - Foto AFP
Selección Colombia

Sin 'Juanfer' Quintero pero con regresos importantes en defensa y una sorpresa en ataque: estos son los convocados a la selección Colombia para la doble fecha FIFA de noviembre

Juan Uribe, futbolista venezolano / Ronaldo Nazário, exfutbolista brasileño - Fotos: X
Vinotinto

Futbolista venezolano sub-17 es viral en su país por copiar el look de Ronaldo Nazário en 2002: con este corte de cabello marcó gol

Show de Dua Lipa en Argentina condiciona a River Plate de cara al superclásico contra Boca Juniors / FOTO: EFE
Dua Lipa

Show de Dua Lipa en Argentina condiciona a River Plate de cara al superclásico contra Boca Juniors

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía - Foto: EFE
Suspensión

Unos 33 vuelos semanales con destino a Venezuela se ven afectados con alerta de EE.UU.

Soldados en Ucrania - Foto EFE
Presos políticos

"Han sido enviados a luchar en una guerra que no es la de ellos": denuncian presencia de mercenarios cubanos en la guerra en Ucrania

Giovanny Ayala y su hijo Miguel Ayala - Captura Instagram (@miguelayala_oficial)
Colombia

El desgarrador mensaje de Giovanny Ayala a los secuestradores de su hijo: "Uno no sabe si es de día o noche"

Guerrilla | Foto AFP
Colombia

19 guerrilleros murieron en el Guaviare tras ataque del Ejército de Colombia

El secretario de Estado Marco Rubio. (EFE)
Marco Rubio

"Engañaron a Joe Biden, pero no van a engañar a Donald Trump": Marco Rubio sobre la posibilidad de un acuerdo con el régimen de Maduro

Bruce Willis | Foto: EFE
Bruce Willis

El motivo por el que la familia de Bruce Willis donará su cerebro después de muerto

La demócrata Abigail Spanberger, ganadora en elecciones de gobernación en Virginia. (AFP)
Elecciones

Demócratas ganaron las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey en primera prueba electoral de Trump tras el inicio de su segundo mandato

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre