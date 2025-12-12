“Cualquier operación económica que sustente al régimen de Maduro va a ser combatida por EE. UU.”: Oláguer Chacón

En las últimas horas se conoció que Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra tres sobrinos del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Oláguer Chacón, especialista en geopolítica, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado arrancó diciendo que: “aunque las sanciones son exclusivamente con relaciones económicas con Estados Unidos inmediatamente coloca a estas personas en la atención mundial porque ahora los bancos internacionales deben tener más cuidado y reportar más a estos individuos”.

“La observación directa a cualquier operación económica que sustente al régimen de Maduro va a ser claramente observada y combatida por Estados Unidos”, añadió.

El especialista también precisó que: “el petróleo es una de las tantas fuentes irregulares que tiene el régimen de Maduro”.

Y explicó que los lugares más hablados en los que Maduro podría pedir asilo son “Bielorrusia como Colombia, pero también Turquía”.