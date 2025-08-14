Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este jueves, el despliegue de de fuerzas aéreas y navales de su país en el mar Caribe para aumentar la presión sobre las redes del narcotráfico en la zona.

El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió además a la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien es solicitado por la justicia de su país.

Al respecto, Rubio aseveró que Maduro, al que califica de ser el “cabecilla” del Cartel de los Soles, “es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“Simplemente (están) exportando a Estados Unidos veneno, están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, indicó Rubio.

Sobre este despliegue confirmado por Rubio, los periodistas Galo Arellano y Orian Brito hablaron en el programa Club de Prensa Miami de NTN24.

“Es una muy mala noticia para los narcos. Las narcoavionetas y narcosubmarinos estarán rastreados, habrá que ver cómo reaccionarán en México, Colombia y Venezuela”, dijo Arellano.

“Estados Unidos ha ido reforzando durante las últimas semanas su estrategia contra Maduro”, agregó Brito.

Esta misma semana, Marco Rubio, mediante una entrevista en el podcast ‘Sid and Friends in the Morning’, aseguró que las “bandas de narcotráfico que están operando desde Venezuela con impunidad, como si nadie las desafiara".

Al tiempo, el funcionario de la Casa Blanca explicó que estas células criminales, "operan abiertamente desde Venezuela, pero proyectan poder hacia Colombia y están desestabilizando el país” vecino.