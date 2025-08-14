NTN24
Jueves, 14 de agosto de 2025
Jueves, 14 de agosto de 2025
Donald Trump

Expertos analizan impacto en el régimen venezolano de despliegue de fuerzas aéreas y navales estadounidenses en el sur del mar Caribe

agosto 14, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Los comunicadores Galo Arellano y Orian Brito hablaron en el programa Club de Prensa Miami de NTN24 sobre el despliegue de fuerzas de seguridad de Estados Unidos en el mar Caribe.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó este jueves, el despliegue de de fuerzas aéreas y navales de su país en el mar Caribe para aumentar la presión sobre las redes del narcotráfico en la zona.

o

El jefe de la diplomacia estadounidense se refirió además a la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien es solicitado por la justicia de su país.

Al respecto, Rubio aseveró que Maduro, al que califica de ser el “cabecilla” del Cartel de los Soles, “es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos”.

“Simplemente (están) exportando a Estados Unidos veneno, están matando, están destruyendo comunidades (el Cartel de los Soles). Así que es un tema muy serio y tenemos muchos países que cooperan con nosotros en ese esfuerzo y algunos desafortunadamente no”, indicó Rubio.

Sobre este despliegue confirmado por Rubio, los periodistas Galo Arellano y Orian Brito hablaron en el programa Club de Prensa Miami de NTN24.

“Es una muy mala noticia para los narcos. Las narcoavionetas y narcosubmarinos estarán rastreados, habrá que ver cómo reaccionarán en México, Colombia y Venezuela”, dijo Arellano.

o

“Estados Unidos ha ido reforzando durante las últimas semanas su estrategia contra Maduro”, agregó Brito.

Esta misma semana, Marco Rubio, mediante una entrevista en el podcast ‘Sid and Friends in the Morning’, aseguró que las “bandas de narcotráfico que están operando desde Venezuela con impunidad, como si nadie las desafiara".

o

Al tiempo, el funcionario de la Casa Blanca explicó que estas células criminales, "operan abiertamente desde Venezuela, pero proyectan poder hacia Colombia y están desestabilizando el país” vecino.

Videos

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

Marco Rubio confirmó a NTN24 que EE. UU. desplegó fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar a carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

Representante a la Cámara por el partido Cambio Radical en Colombia, Julio Cesar Triana | Foto: EFE
Atentado

“El atentado que sufrí será solo el inicio de estos grupos criminales amedrentando la democracia en Colombia”: Julio César Triana, congresista víctima de un ataque armado en Huila

Marco Rubio - EFE - AFP
Violencia

Marco Rubio lamentó el recrudecimiento de la violencia política en Colombia que acabó con la vida Miguel Uribe Turbay: "Habían progresado tanto"

La portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, Natalia Molano. (EFE)
Departamento de Estado de Estados Unidos

"Esa retórica es preocupante": portavoz del Departamento de Estado frente a insinuación del presidente Petro sobre no dejar entrar a Colombia al subsecretario Christopher Landau

