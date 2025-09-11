NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Apagones Venezuela

Bajones eléctricos a la orden día día en Venezuela: Régimen atribuye el último evento a un "ataque"

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Sede de Corpoelec Caracas / Foto @ChuoTorrealba
En agosto del 2024 Venezuela vivió el más reciente apagón masivo de más de 12 horas tachado por el régimen como un "sabotaje" de la oposición.

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) emitió este miércoles un comunicado en el que denunció supuestos ataques contra el sistema eléctrico que generaron fallas en el oriente de Venezuela.

A juicio de la estatal, fueron atacadas dos líneas de transmisión de 230 kV (kilovoltio) del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), que generó interrupción del servicio en varias zonas del oriente.

Acusó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de los supuestos ataques, por lo que anunció una investigación exhaustiva y pidió a los organismos del Estado "identificar, ubicar y capturar a los autores intelectuales y materiales".

"Exhortamos al pueblo venezolano a mantenerse alerta y unido frente a las acciones desestabilizadoras de factores vinculados con la extrema derecha", expresó el comunicado.

En agosto del 2024 Venezuela vivió el más reciente apagón masivo de más de 12 horas tachado por el régimen como un "sabotaje" de la oposición entre sus denuncias de fraude electoral, aunque expertos apuntan a una falla y colapso del sistema eléctrico.

La falla se originó en la hidroeléctrica Simón Bolívar, la principal generadora de electricidad de Venezuela. Todo el país quedó a oscuras, reviviendo el fantasma del masivo apagón de 2019 que se extendió en promedio por cinco días.

Mientras tanto, es un secreto a voces que estados del interior sufren largas horas de racionamiento, fallas de servicio y fluctuaciones.

