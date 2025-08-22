Caos en varios estados de Venezuela por apagón eléctrico y lluvias

Un nuevo apagón afectó este viernes 22 de agosto a varios estados de Venezuela pasadas la 1:30 de la tarde.

Caracas es una de las ciudades donde reportan el mayor número de zonas sin electricidad tales como: Catia, La Pastora, San Bernardino, Avenida Panteón, La Florida, Chacao, Baruta, Petare, El Bosque, Valle Abajo.

En el caso de Caracas, al caos de la falta de electricidad se le suman las fuertes lluvias que caen esta tarde sobre la ciudad.

Parte de los estados Miranda, La Guaira, Aragua, Nueva Esparta, Zulia y Carabobo también permanecen a oscuras.

Sin embargo, a través del canal de televisión del Estado, informaron que funcionarios de Corpoelec trabajan en solventar la falla, que asegura se produjo debido a las lluvias y afectó una subestación ubicada en la parroquia El Junquito.

El incidente surge en medio del estallido de las tensiones políticas entre el régimen de Nicolás Maduro y Estados Unidos, quien desplegó buques de guerra en aguas del mar Caribe, cercanas a Venezuela para combatir el narcotráfico.

El último apagón de esta magnitud se produjo el 30 de agosto de 2024, en medio de una brutal ola de represión tras las cuestionadas elecciones presidenciales que la oposición denuncia como fraude.

En esa oportunidad apagón afectó total o parcialmente los 23 estados y Caracas, sede de los poderes públicos de Venezuela durante casi 15 horas.

El régimen de Maduro aseguró que se trató de un "sabotaje eléctrico".