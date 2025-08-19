Danny Ocean iguala a Bad Bunny y lideran las nominaciones de los Premios Juventud

El cantautor venezolano Danny Ocean encabeza seis nominaciones de los Premios Juventud 2025 e iguala al boricua Bad Bunny.

Los temas del más reciente álbum del caraqueño 'Ley Universal' y 'Priti' participan en las categorías Mejor Canción Pop/Urbano y Mejor Canción Pop/Rhythmic, respectivamente.

El intérprete de de 'Caracas en el 2000', 'Volare' y 'Me rehúso', triunfa en tarimas internacionales donde aprovecha la oportunidad de resaltar la venezolanidad y alzar su voz por la libertad en el país.

Elena Rose, es otra venezolana que también dice presente en varias categorías de los premios.

La gala se celebrará por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre. Otros artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma también lideran la lista de nominaciones.

Se trata de la primera vez que Premios Juventud se celebrará fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

El periodo de elegibilidad de las nominaciones comprendió del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025 y los ganadores finales serán elegidos por votación popular.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales.