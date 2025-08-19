NTN24
Martes, 19 de agosto de 2025
Danny Ocean

Danny Ocean iguala a Bad Bunny y lideran las nominaciones de los Premios Juventud

agosto 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Danny Ocean, cantautor venezolano / Foto: AFP
El cantautor venezolano Danny Ocean encabeza seis nominaciones de los Premios Juventud 2025 e iguala al boricua Bad Bunny.

Los temas del más reciente álbum del caraqueño 'Ley Universal' y 'Priti' participan en las categorías Mejor Canción Pop/Urbano y Mejor Canción Pop/Rhythmic, respectivamente.

El intérprete de de 'Caracas en el 2000', 'Volare' y 'Me rehúso', triunfa en tarimas internacionales donde aprovecha la oportunidad de resaltar la venezolanidad y alzar su voz por la libertad en el país.

Elena Rose, es otra venezolana que también dice presente en varias categorías de los premios.

La gala se celebrará por primera vez en Panamá, el próximo 25 de septiembre. Otros artistas como Anitta, Beéle, Carín León, Emilia, Myke Towers, Netón Vega y Peso Pluma también lideran la lista de nominaciones.

Se trata de la primera vez que Premios Juventud se celebrará fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

El periodo de elegibilidad de las nominaciones comprendió del 31 de mayo de 2024 al 1 de junio de 2025 y los ganadores finales serán elegidos por votación popular.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y streaming, y ocho de redes sociales.

Donald Trump y Vladímir Putin en cumbre en Alaska - Fotos EFE
Cumbre Trump-Putin

"Putin debe entender que hay límites": exasesor de la Casa Blanca sobre cumbre entre Trump y el presidente ruso

Nicolás Maduro sobre fondo de marinos de Estados Unidos Fotos_ (EFE)
Fuerzas Militares

"Estados Unidos en el Caribe ya movió sus fichas contra el cartel que representa Nicolás Maduro": Antonio de la Cruz sobre despliegue de fuerzas navales

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Foto de las elecciones en Bolivia (EFE)
Elecciones en Bolivia

Dos candidatos centran la atención para las elecciones en Bolivia: ¿quién será el sucesor de Luis Arce?

Ron DeSantis - AFP
Detención

Florida anuncia un nuevo centro de detención para inmigrantes llamado 'Deportation Depot': “Queremos tramitar, preparar y luego devolver a los inmigrantes ilegales”

