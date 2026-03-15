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Domingo, 15 de marzo de 2026
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Benjamín Netanyahu

Benjamin Netanyahu publica un video en el que se burla de los rumores en las redes sociales sobre su muerte

marzo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel (AFP)
"¿Quieren contar el número de dedos?", dijo el premier sobre las especulaciones en las redes sociales de que su último discurso televisado fue generado por IA.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondió a los rumores sobre su muerte con un breve vídeo en el que resta importancia a las teorías.

"Me muero de ganas de café", dijo sarcásticamente en su cuenta oficial de X mientras recibía una taza en una cafetería a las afueras de Jerusalén, empleando una expresión coloquial hebrea que significa amar algo hasta la muerte.

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Pero las referencias de Netanyahu hacia los rumores no terminaron ahí, pues levantó las manos hacia la cámara y preguntó: "¿Quieren contar el número de dedos?", esto sobre las especulaciones en las redes sociales de que su último discurso televisado fue generado por IA, ya que parecía tener seis dedos en una mano.

En dicho discurso, el primer ministro pidió a los ciudadanos israelíes a respetar las instrucciones de seguridad en caso de lanzamiento de cohetes, y añadió que su resiliencia "me da fuerza a mí, al gobierno, al ejército, al Mossad (servicio de inteligencia)".

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"Estamos haciendo cosas que no puedo revelar en este momento, pero estamos atacando con mucha fuerza a Irán y también al Líbano", añadió.

Las teorías sobre la muerte de Netanyahu llegaron después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) amenazó el domingo con matar a Netanyahu.

"La Guardia Revolucionaria iraní promete perseguir y matar al 'asesino de niños' Netanyahu si sigue vivo", informó la agencia de noticias iraní IRNA en una publicación en X.

Mientras tanto, el principal aliado de Israel, el presidente Donald Trump, aseguró a través de su red social Truth Social que Estados Unidos “ha derrotado por completo a Irán”.

“Estados Unidos ha derrotado y diezmado por completo a Irán, tanto militar como económicamente y en todos los demás aspectos”, dijo el mandatario.

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