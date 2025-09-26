Bolivia aprueba ley que prohíbe el matrimonio con menores de 18 años sin excepciones

Bolivia avanza hacia un cambio trascendental: la prohibición absoluta del matrimonio infantil. Con esta medida, el país está a un paso de sumarse a los 13 de América Latina que ya han cerrado la puerta a esta práctica.

Sin embargo, la región sigue siendo una de las más afectadas por los matrimonios y uniones tempranas, con profundas consecuencias en educación, salud y derechos de las niñas y adolescentes.

¿Hasta qué punto estas leyes logran transformar realidades? ¿Qué obstáculos persisten en otros países de la región y cómo se pueden superar?

Abrimos el debate en Ángulo de NTN24.