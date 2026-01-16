Bukele puso la primera piedra para la construcción de una megacárcel en Costa Rica, inspirada en la de El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, inauguró en Costa Rica las obras de una cárcel inspirada en su megaprisión para pandilleros, proyecto de la derecha costarricense para conservar el poder en las elecciones del 1 de febrero.

La presencia de Bukele agitó la campaña, pues la oposición denunció que fue usada por el mandatario Rodrigo Chaves para impulsar a su candidata Laura Fernández, quien lidera las encuestas con promesas de mano dura contra la creciente inseguridad.

Bukele puso la primera piedra de la cárcel para presos de alta peligrosidad en Alajuela, a 20 km de San José, junto a Chaves, quien elogió la megaprisión de El Salvador pese a que grupos de derechos humanos aseguran que allí se cometen abusos.

"Todo lo que hicimos en el Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) se va a hacer en su versión costarricense", dijo en el acto Bukele, cuyo gobierno participa en el diseño.

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO) tendrá una capacidad para unos 5.000 presos y será construida con una inversión de 35 millones de dólares.

En su discurso, Bukele expresó a Chaves que la criminalidad "va a ir creciendo como un cáncer si no se detiene" y "no hay otra forma de resolverlo que con la fuerza del Estado".

"Haga lo correcto (...) lo demás viene por añadidura", agregó el mandatario, quien basa su alta popularidad en la guerra antipandillas que redujo la inseguridad a mínimos históricos.