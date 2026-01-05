“Sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”: exdiputada española sobre la operación que dio con la captura de Maduro

Macarena Olona, exdiputada del Congreso español, en conversación con La Mañana de NTN24 dijo que: “Sin la intervención decisiva del presidente Nayib Bukele y El Salvador, la captura de Maduro no habría sido posible”.

De acuerdo con la analista política, las operaciones “iniciaron en julio de 2025 (…) cuando concluyen las negociaciones que permitieron un intercambio entre los 248 terroristas venezolanos del Tren de Aragua que teníamos aquí alojados en el CECOT y los presos políticos que tenía secuestrados Maduro en Venezuela, entre ellos todos los rehenes norteamericanos”.

“Maduro pensó que había salido exitoso de sus negociaciones porque había conseguido recuperar a esos 248 terroristas venezolanos del Tren de Aragua (…) que Estados Unidos había deportado hasta El Salvador para que fueran ingresados en el CECOT”, añadió Olana.

Según la exdiputada, el narcoterrorista “pensó que eso había sido un éxito en su negociación, pero no se dio cuenta en ese momento y la jugada de ajedrez política fue extraordinaria con la intervención de Nayib Bukele; no se dio cuenta en ese momento de que perdía el único y principal escudo protector que Maduro tenía a su disposición: los rehenes norteamericanos”.

Ante la intervención militar de los Estados Unidos, señaló que “tenemos un gran día para la democracia y sin la intervención de El Salvador y el presidente Nayib Bukele no habría sido posible”.

Para la exdiputada española, sin duda alguna, “otro elemento esencial para la caída de Maduro ha sido el que Delcy Rodríguez pudiera traicionarle, lo haya traicionado”.