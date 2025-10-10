“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina Machado”: Carlos Escalante, uno de los postulantes de la líder opositora venezolana al Nobel de Paz

Carlos Alberto Escalante, estratega político y uno de los autores de la postulación de María Corina Machado al nobel de la Paz, estuvo en La Tarde de NTN24 hablando acerca del porqué se pensó en la postulación y lo que significa este premio para Venezuela y el mundo.

“Es un esfuerzo que se inició en plena campaña presidencial del año pasado donde a pesar de todas las dificultades que le pusieron para ser candidata, impulsó a Corna Yoris que tampoco la dejaron ser e impulsó a Edmundo, logrando un gran liderazgo en Venezuela y respeto en el mundo, pues no fue un ego personal, sino que buscaba la salida de la dictadura”, comentó el invitado.

“Buscamos resguardar de una u otra forma la figura de María Corina, porque si era postulada la nobel de la Paz, eso le iba a dar un empoderamiento y tendría una especie de chaleco antibalas para el proceso electoral”, aseguró Escalante.

“Hoy Venezuela cambió totalmente de escenario, somos el centro del mundo, el trending topic era María Corina en casi todos los países de América superando la vacancia de la presidenta de Perú, es muy importante lo que ocurrió y hoy por hoy tenemos un nuevo impulso para lograr la llegada de la paz, la democracia, la libertad de un país que ha sufrido por más de 25 años”, concluyó el estratega político.