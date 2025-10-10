NTN24
Viernes, 10 de octubre de 2025
Donald Trump

"Me dijo que lo está aceptando en mi honor, porque lo merezco": Trump confirma llamada con María Corina Machado tras recibir el Nobel de Paz

octubre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El presidente indicó que la amabilidad de Machado fue tal que creía que la líder opositora pudo haberle dado el premio, aunque bromeó diciendo que él no se lo pidió.

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump confirmó este viernes en una conferencia de prensa organizada en la Casa Blanca la llamada con María Corina Machado luego de que a la opositora venezolana le fuera otorgado el premio Nobel de la Paz.

El mandatario estadounidense, sin embargo, aseguró que había sido Machado quien lo llamó a él para comunicarle que aceptó el premio en su honor, lo que contrasta con algunas versiones como la del congresista Carlos Giménez, quien indicó que fue Trump quien se había comunicado personalmente con ella.

"La persona que ganó el Premio Nobel me llamó hoy y me dijo: 'voy a aceptar este premio en tu honor porque realmente te lo merecías'", aseguró Trump y calificó el gesto de Machado como uno "muy bonito".

Asimismo, el republicano indicó que la amabilidad de Machado fue tal que creía que la líder opositora pudo haberle dado el premio, aunque bromeó diciendo que él no se lo pidió.

"Yo no le dije que me lo diera… creo que ella podría haberlo hecho. Era muy simpática y yo la he estado ayudando durante todo este tiempo. En Venezuela necesitan mucha ayuda. Es un desastre total", sostuvo Trump a los periodistas.

Entretanto, el presidente estadounidense dio una especie de justificación acerca de por qué no obtuvo el premio al tener en cuenta el hecho de que se entregó para el período del año pasado, momento en el que era candidato a su segundo mandato.

"También se puede decir que se concedió para 2024, yo me presentaba a las elecciones en 2024", expresó.

Trump se mostró satisfecho, pese a no haber obtenido el premio, con el hecho de haber aportado en sectores importantes de la comunidad internacional. "Estoy feliz de haber salvado millones de vidas", afirmó.

Las declaraciones del mandatario se dan luego de que más temprano y por medio de un comunicado Machado aceptara recibir el galardón y reconociera el apoyo del jefe de Estado estadounidense a la oposición venezolana.

"¡Dedico este premio al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa!", sostuvo.

"Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. Estamos en el umbral de la victoria y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump (...) ¡Venezuela será libre!", añadió.

El Comité Noruego del Nobel indicó que otorgó el galardón a Machado por su "incansable" defensa de la democracia venezolana ante el "brutal" gobierno de Maduro.

