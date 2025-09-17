NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello anunció captura de supuestos agentes de la DEA con megacargamento de droga que sería usado por EE.UU. para ir contra Venezuela

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Interior dijo que el operativo lo lideró una funcionaria de la Fuerza Armada venezolana.

El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello anunció en rueda de prensa la supuesta incautación, en las últimas horas, de 3.692 kilos de cocaína en una embarcación que salió de la Guajira colombiana, y que sería parte de un "falso positivo" de la DEA para que Estados Unidos atacara a Venezuela.

Cabello dijo que la operación estuvo al mando de una capitana de la Guardia Nacional que contó los detalles y grabó la operación que calificó como "limpia" que habría dejado cuatro detenidos que confesaron el plan.

Según el ministro, esto forma parte del plan de la administración Trump en momentos del megadespliegue naval estadounidense en el Caribe.

Trump ha declarado la guerra al Cartel de los Soles, del que responsabiliza a Nicolás Maduro y al alto mando militar de Venezuela.

En la versión de Cabello sobre la supuesta nueva incautación, el régimen logró desmontar un "falso positivo" planificado y organizado por la DEA para atacar a Venezuela.

"Que quede muy claro que el identificado, Levy Enrique López, es un agente de la DEA", que había estado detenido durante siete años, según él mismo.

"Los cuatro detenidos están diciendo que trabajan para la DEA. Ya tenemos identificados de dónde mandaron la droga y por qué la mandaron", agregó.

En la embarcación fueron decomisados cien sacos de clorhidrato de cocaína y que "son parte de la evidencia incautada. Así es que se hace en una operación de incautación, no asesinando a presuntos criminales", apuntó.

La ruta de salida y trayecto de la droga, según el GPS de la lancha, salió de Colombia.

El grupo de narcotraficantes se haría llamar "Los orientales" y serían liderados por Gersio Parra Machado, que opera en La Cañonera, en El Catatumbo, y está de nuevo en La Guajira colombiana.

Además del clorhidrato de cocaína, se incautó 2.400 litros de combustible en pipotes dentro de la embarcación.

"No bombardeamos una embarcación, pudiendo hacerlo porque se les dio una voz de alto. No tenemos necesidad de aplicarle la pena de muerte a ninguna persona".

"Hemos visto tantas cosas en estos días que ponen a pensar, porque esto no es un secreto, es una gran verdad, el mayor productor de droga es Colombia y el único presidente que ha tenido una política de combate a las dorgas es Petro. Lo han hasta amenazado, mientras a los otros los narcotraficantes les financiaban campaña".

Según Diosdado Cabello, en todo el 2025 han incautado 60 toneladas de droga en distintos operativos. "Esa es la mayor cantidad que hemos capturado desde 2010, seis años después de haber roto con la DEA, el organismo que se dedica al narcotráfico internacional".

