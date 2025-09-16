Trump confirma que las Fuerzas Armadas han destruido 3 embarcaciones con droga en el Caribe y advierte a Maduro: "deje de enviar al Tren de Aragua a EE. UU."

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este martes que las fuerzas de su país han atacado tres embarcaciones cargadas con droga en el Caribe.

“Destruimos, en realidad, tres embarcaciones, no dos, aunque ustedes vieron dos. Y el problema es que hay muy pocos barcos en el agua. No hay muchos barcos en el agua. No me puedo imaginar por qué. Ni siquiera hay barcos de pesca. No hay nadie. Nadie quiere salir a pescar”, dijo el mandatario estadounidense”, afirmó.

El mandatario también lanzó una fuerte advertencia a Nicolás Maduro: “Deje de enviar Tren de Aragua a Estados Unidos. Deje de enviar drogas a Estados Unidos. Deje de enviar gente desde sus cárceles a nuestro país, ellos están enviando a sus prisioneros; eso ya lo han hecho”, puntualizó.

En medio de la tensión con el régimen venezolano, al que la administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante Cartel de los Soles, las Fuerzas Armadas de EE. UU. atacaron una segunda embarcación presuntamente cargada con droga, según informó Donald Trump.

El mandatario aseguró que el bote salió de Venezuela y fue interceptado por las tropas que fueron desplegadas desde hace varios días en el sur del mar Caribe.

"Esta mañana, bajo mis órdenes, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos llevaron a cabo un SEGUNDO ataque cinético contra cárteles de narcotraficantes y narcoterroristas extraordinariamente violentos e identificados con certeza en la zona de responsabilidad del Comando Sur (SOUTHCOM)".

Y agregó que "el ataque se produjo mientras estos narcoterroristas confirmados de Venezuela se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales".

A lo que denominó como "un arma mortal que envenena a los estadounidenses".

Según Trump, la presunta droga que iba alojada en la embarcación tenía "destino a los Estados Unidos":

"Estos cárteles de narcotraficantes extremadamente violentos SUPONEN UNA AMENAZA para la seguridad nacional, la política exterior y los intereses vitales de los Estados Unidos".

Asimismo, confirmó que tres personas murieron en el ataque de las Fuerzas Armadas: "El ataque se saldó con la muerte de tres terroristas varones en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos resultó herido en este ataque".

Finalmente, lanzó una advertencia: "si transportas drogas que pueden matar a estadounidenses, ¡Te estamos buscando! las actividades ilícitas de estos cárteles han tenido consecuencias devastadoras para las comunidades estadounidenses durante décadas, causando la muerte de millones de ciudadanos estadounidenses. Ya no más".