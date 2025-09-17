NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Apagones Venezuela

Régimen de Maduro denuncia un nuevo ataque al sistema eléctrico que buscaría un apagón nacional

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Tendido eléctrico en Venezuela - Foto AFP
El comunicado difundido por Corpoelec especifica que, según ellos, fueron atacadas dos líneas principales de transmisión "765KV".

Este martes 16 de septiembre se registró un bajón eléctrico que afectó a gran parte del país, como ha ocurrido con frecuencia en los últimos años, pero esta vez el régimen aprovecha la coyuntura con Estados Unidos para denunciar que se trató de un ataque.

Según el mismo comunicado, estas líneas son vitales "para el flujo del servicio en todo el país".

Los últimos grandes eventos han ocurrido el 22 de agosto y el 11 de septiembre, en los que al menos 12 estados, varios de ellos quedaron completamente sin servicio después del bajón.

El sistema eléctrico de Venezuela es de los peores en América Latina, a pesar de haber sido ejemplo de eficiencia antes de que fuera estatizada la industria por orden de Hugo Chávez.

La de este martes ocurrió a media tarde.

Corpoelec apunta que esta "agresión extremista busca privar al pueblo venezolano del servicio eléctrico como parte de una estrategia fascista destinada a desestabilizar la paz".

Y lo vincula a la presencia militar estadounidense en el Caribe, como una lucha anunciada por Trump contra el Cartel de los Soles, del que responsabiliza a Maduro y la cúpula militar.

"Los ataques constituyen una manifestación de guerra en momentos en que el imperio amenaza la soberanía con una escalada bélica y sicológica", concluye el comunicado.

