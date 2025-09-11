NTN24
Jueves, 11 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Cabello pide pasar de la revolución pacífica a la revolución armada: "Ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer"

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
La recompensa por Cabello es de 15 millones de dólares, según el Departamento del Tesoro que lo acusa de ser miembro del Cartel de los Soles.

De Falcón a Miranda; del uniforme de combate a la camisa roja, Diosdado Cabello madrugó este jueves para sumarse al despliegue de que ordenó Maduro de toda la Fuerza Armada, la Milicia y organismos policiales denominado Plan Independencia 200 en pro de la defensa del país ante las amenazas de Estados Unidos.

Más tarde, en una asamblea del Psuv, el también ministro de Interior, Diosdado Cabello, pidió pasar de la revolución pacífica a la revolución armada, "por la defensa de la soberanía".

Lo dijo tras recorrer en la madrugada las costas del estado Falcón, uno de los puntos donde el régimen ha reforzado la vigilancia, porque es uno de los puntos señalados en informes de inteligencia de Estados Unidos como de tránsito de droga.

Cabello dijo que no se están preparando para una guerra convencional.

"Esto no es apología a la guerra , no; es amor a la libertad. Tenemos que pasar de esa revolución pacífica a una revolución armada. A una lucha armada por la defensa de nuestra soberanía contra el opresor con lo que tengamos a mano, ya verán los vendepatria que están aquí qué van a hacer".

