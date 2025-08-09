NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Diosdado Cabello

Cabello califica la clandestinidad de María Corina Machado como "supuesta" y dice saber dónde está

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello en la rueda de prensa sobre supuestos explosivos
Diosdado Cabello en la rueda de prensa sobre supuestos explosivos
Una vez más el ministro de Interior aseguró que la dirigente opositora está a la cabeza de supuestos planes de atentados.

"Tenemos la información", dijo Diosdado Cabello, ministro de Interior, en una rueda de prensa en el estado Monagas donde dijo haber desmantelado un galpón con supuestos explosivos para planes dirigidos por la líder opositora, María Corina Machado.

Cabello asegura que saben dónde está Machado, ante la pregunta de por qué no ha sido detenida si es la presunta líder de acciones tan graves como las que le imputan.

o

El ministro siguió este sábado con las declaraciones ya anticipadas en rueda de prensa dos días antes, sobre el desmantelamiento de un ataque con explosivos en Plaza Venezuela, en pleno centro de Caracas.

Como es costumbre, presentó supuestos testimonios de dos detenidos y los vinculó con Machado.

El grandilocuente plan es presentado al país en momentos en que Estados Unidos ha designado el Cartel de los Soles como una organización terrorista y aumentó la recompensa por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, en 25 millones de dólares y 50 millones respectivamente.

Pero Cabello insiste en apuntar a Machado a quien acusa de casi cualquier problema que tiene Venezuela, sumida en una grave crisis inflacionaria, de devaluación y pérdida casi absoluta de derechos.

o

La novedad de este sábado es que dice haber desmantelado un arsenal con altísimo poder destructivo en la Zona Industrial de Maturín donde se habrían encontrado dos galpones y un contenedor con 1.137 cajas de cargas huecas (54.000 unidades).
Además:
35 rollos de cordón detonante, multiplicadores de la capacidad destructiva.
82 cargas explosivas secundarias con pentolita.
125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos.
61 sistemas de puntas de carga hueca.
Teléfonos celulares listos para detonar explosivos a distancia.
Combustibles de distinto tipo.

La carga hueca funciona como granada contra blindados y libera esquirlas letales.

Aseguró que hay 8 nuevos detenidos y buscan entre 10 y 12 más.
Entre los supuestos hallazgos de Caracas y Monagasdice que hay 15 detenidos y 2 prófugos clave (alias “El Flaco” y “La Negra”).

Dijo que a “El Flaco” quienes lo contrataron habrían ordenado eliminarlo para silenciarlo.

"Solo aquí se encontraron 1.137 cajas de cargas huecas de distintos tipos para un total de 54 mil unidades, 35 rollos de cordón detonante. Los responsables de esto tiene vinculación directa con el extremismo opositor dirigido por la señora María Machado".

"Nosotros tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento", dijo.

Temas relacionados:

Diosdado Cabello

María Corina Machado

Explosivos

Atentado

SEBIN

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
ICE

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. aseguró que no habrá cabida para quienes "defiendan a la migración irregular" y llamó "criminales" a los migrantes

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Bufanda del FC Porto - Foto de referencia: EFE
Oporto

Muere la leyenda del fútbol portugués Jorge Costa quien ganó la Champions League de la mano de Mourinho en 2004

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos - Foto: AFP
ICE

Secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU. aseguró que no habrá cabida para quienes "defiendan a la migración irregular" y llamó "criminales" a los migrantes

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump amenazó con subir "sustancialmente" los aranceles a India por comprar petróleo ruso

Tuvalu - Foto: Canva
Cambio Climático

Tuvalu: la nación que podría desaparecer por el cambio climático

John Goodman, actor estadounidense - Fotos: EFE / X
Actor

Irreconocible: Así luce John Goodman, recordado por encarnar a 'Pedro Picapiedra', tras perder 90 kg

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
Propuesta

"Una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado": Carlos Chacón sobre zona binacional entre Colombia y Venezuela

Selección Colombia en la Copa América Femenina - Foto EFE
Copa América Femenina

Cuestionada expresión de referente de la selección Colombia tras perder la cuarta final de la Copa América Femenina

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano