Cabello califica la clandestinidad de María Corina Machado como "supuesta" y dice saber dónde está

"Tenemos la información", dijo Diosdado Cabello, ministro de Interior, en una rueda de prensa en el estado Monagas donde dijo haber desmantelado un galpón con supuestos explosivos para planes dirigidos por la líder opositora, María Corina Machado.

Cabello asegura que saben dónde está Machado, ante la pregunta de por qué no ha sido detenida si es la presunta líder de acciones tan graves como las que le imputan.

El ministro siguió este sábado con las declaraciones ya anticipadas en rueda de prensa dos días antes, sobre el desmantelamiento de un ataque con explosivos en Plaza Venezuela, en pleno centro de Caracas.

Como es costumbre, presentó supuestos testimonios de dos detenidos y los vinculó con Machado.

El grandilocuente plan es presentado al país en momentos en que Estados Unidos ha designado el Cartel de los Soles como una organización terrorista y aumentó la recompensa por Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, en 25 millones de dólares y 50 millones respectivamente.

Pero Cabello insiste en apuntar a Machado a quien acusa de casi cualquier problema que tiene Venezuela, sumida en una grave crisis inflacionaria, de devaluación y pérdida casi absoluta de derechos.

La novedad de este sábado es que dice haber desmantelado un arsenal con altísimo poder destructivo en la Zona Industrial de Maturín donde se habrían encontrado dos galpones y un contenedor con 1.137 cajas de cargas huecas (54.000 unidades).

Además:

35 rollos de cordón detonante, multiplicadores de la capacidad destructiva.

82 cargas explosivas secundarias con pentolita.

125 detonadores eléctricos y 46 no eléctricos.

61 sistemas de puntas de carga hueca.

Teléfonos celulares listos para detonar explosivos a distancia.

Combustibles de distinto tipo.

La carga hueca funciona como granada contra blindados y libera esquirlas letales.

Aseguró que hay 8 nuevos detenidos y buscan entre 10 y 12 más.

Entre los supuestos hallazgos de Caracas y Monagasdice que hay 15 detenidos y 2 prófugos clave (alias “El Flaco” y “La Negra”).

Dijo que a “El Flaco” quienes lo contrataron habrían ordenado eliminarlo para silenciarlo.

"Solo aquí se encontraron 1.137 cajas de cargas huecas de distintos tipos para un total de 54 mil unidades, 35 rollos de cordón detonante. Los responsables de esto tiene vinculación directa con el extremismo opositor dirigido por la señora María Machado".

"Nosotros tenemos información muy clara de dónde está protegida en este momento", dijo.