"Cada presidente toma una decisión, si está del lado del crimen y del jefe del Cartel de los Soles o si está del lado de la justicia": María Corina Machado

La líder política venezolana María Corina Machado se pronunció en medio de una entrevista en la que se refirió a las diversas reacciones que han tomado gobiernos del mundo, y en especial de Sudamérica, frente a la designación como organización terrorista del Cartel de los Soles hecha por Estados Unidos que considera a su vez que Nicolás Maduro es el presunto jefe de esa estructura.

“Cada presidente, gobierno, parlamentario o ciudadano toma una decisión: si está del lado del crimen y del jefe del Cartel de los Soles que es Nicolás Maduro y su entorno o si está del lado de la justicia, de los venezolanos, la democracia y la verdad”, mencionó.

Machado, en este sentido, resaltó las posiciones de presidentes como Daniel Noboa, de Ecuador; Santiago Peña, de Paraguay, y Javier Milei, de Argentina, por “claramente ponerse del lado de la justicia declarando al Cartel de los Soles como una organización terrorista”.

“La historia será implacable con aquellos que hacen lo correcto, con quienes hacen lo incorrecto y con aquellos que no hacen nada y al final terminan siendo instrumentales al mal”, manifestó la líder venezolana.

Machado, en una publicación en la red social X en la que compartió el fragmento de la entrevista, también afirmó que “los venezolanos siempre agradeceremos a los países que, en la hora más crítica de nuestra historia, han decidido unirse en una coalición internacional por la libertad y la democracia”.

“Todo el mundo sabe que Maduro es la cabeza de una corporación criminal que ha destruido Venezuela y desestabilizado la región a través del terrorismo de Estado, el narcotráfico, el crimen organizado, la explotación minera y la migración forzada”, manifestó.

Machado finalizó su mensaje con un contundente señalamiento de que “el tiempo se acabó”. “La historia juzgará a quienes hacen lo correcto, a quienes hacen lo incorrecto y a los que no hacen nada. Y será implacable”, sostuvo.

La líder política se pronunció luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmara que “no existe” el Cartel de los Soles y en medio del despliegue militar que Estados Unidos ha hecho en los últimos días en el mar Caribe.

De acuerdo con información revelada por la agencia de noticias Reuters, el despliegue incluye tres poderosos buques de guerra norteamericanos. Se trata de los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, los cuales tienen una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.