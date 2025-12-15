NTN24
Lunes, 15 de diciembre de 2025
Chile

Cancillería chilena entrega nota de protesta a Colombia por dichos de Petro contra el presidente electo José Antonio Kast

diciembre 15, 2025
Por: Redacción NTN24
Presidente de Chile Gabriel Boric y el presidente electo de Chile José Antonio Kast / Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
En contraste con la opinión de Petro, otros líderes de izquierda han felicitado a Kast por su victoria en los comicios presidenciales de Chile.

Este lunes Chile protestó frente a Colombia, al considerar como "inaceptables" los dichos del presidente Gustavo Petro contra el mandatario electo chileno, José Antonio Kast.

En ese sentido, la actual administración chilena, en cabeza de Gabriel Boric, cuestionó a Petro, uno de sus aliados en la región, tras su mensaje en X, en el que el ejecutivo colombiano lamentó la victoria del derechista Kast.

"Hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país", expresó en un comunicado el canciller chileno, Alberto van Klaveren.

Desde su cuenta en la red social de X, Petro se refirió a la victoria de Kast. “El fascismo avanza”. En esa línea, el jefe de Estado colombiano apuntó contra el mandatario electo, asegurando que “jamás” le daría la mano “a un nazi y a un hijo de nazi, tampoco; son la muerte en ser humano”, dijo.

“Triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet: elegidos o no, son hijos de Hitler y Hitler mata los pueblos. Es el demonio contra la vida y todo latinoamericano sabe resistir”, aseveró Petro en su escrito.

Posteriormente, concluyó: “Que cuiden la tumba de Neruda, dije en el trino censurado. Cerca de su tumba y en su casa estuve, y fui feliz cerca de esa casa y vi los cielos estrellados y titilaban azules los astros a lo lejos, pero no fui abandonado para nada”.

Más temprano el propio Petro manifestó que la derrota de la izquierdista Jara es “como si la Cabal o Rubio ganarán en Colombia”.

El líder de Pacto Histórico también comentó que sabe que no volverá al Palacio de La Moneda y que “volvieron a matar al presidente”.

En contraste con la opinión de Petro, otros líderes de izquierda han felicitado a Kast por su victoria en los comicios presidenciales de Chile.

Una de las primeras en pronunciarse fue la presidente de México, Claudia Sheinbaum, quien felicitó al pueblo chileno por vivir una jornada electoral “pacífica y democrática”.

A su vez, el presidente de Brasil, Lula da Silva, pronunció: “Felicitaciones José Antonio Kast por su elección a la Presidencia de Chile y al pueblo chileno por su participación en un proceso electoral democrático, transparente y ordenado”.

El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, también felicitó a Kast. “Chile es un país querido por los españoles y un socio estratégico para Europa con el que seguiremos trabajando y profundizando nuestra relación”, expresó.

Así las cosas, Kast se convirtió en el sucesor de Gabriel Boric tras derrotar a la izquierdista Jeannette Jara con una ventaja de casi el 20% de los votos.

Jara, quien fue ministra del Trabajo del presidente Gabriel Boric, reconoció su derrota poco más de una hora y media después de que cerraran las urnas.

