NTN24
Viernes, 07 de noviembre de 2025
Viernes, 07 de noviembre de 2025
El Tren de Aragua

En video quedó registrada la captura de la primera célula del Tren de Aragua en España en un operativo donde participó la Policía de Colombia

noviembre 7, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Foto X: @Policia de España
Foto X: @Policia de España
La detención fue un trabajo conjunto entre la Policía de España y la de Colombia, con la Comunidad de Policías de América (Ameripol).

La policía española informó el viernes que había detenido a 13 personas acusadas de pertenecer a la primera célula de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua detectada en España, tras redadas en cinco ciudades.

El grupo Tren de Aragua, formado originalmente en prisiones venezolanas, se ha convertido en una de las redes delictivas transnacionales más violentas de Latinoamérica, vinculada a las drogas, el tráfico de seres humanos y la extorsión.

o

Este año, Estados Unidos la designó organización terrorista a nivel global, con el argumento de que su alcance trasciende sus fronteras.

La policía informó que las detenciones habían tenido lugar en Barcelona, Madrid, Girona, La Coruña y Valencia, en el marco de una investigación sobre los presuntos esfuerzos del grupo para ampliar sus operaciones a España, donde los venezolanos constituyen una de las mayores comunidades de inmigrantes.

Los agentes se incautaron de drogas sintéticas, cocaína, una plantación de marihuana y dos laboratorios de producción de tusi, también conocida como cocaína rosa, sustancia con la que se sabe que la banda trafica.

o

"Desarticulada por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' asentada en España. Hay 13 detenidos en Barcelona (8), Madrid (2), Girona, La Coruña y Valencia. Los arrestados "cocinaban" tusi en sus propios domicilios, y también se dedicaban al tráfico de cocaína. 2ª fase de la Op. Interciti, en la que se detuvo al hermano del líder mundial de la organización", posteó la entidad.

Se incluyó en el post, además, un video del momento de la captura, en el que se ve a varios uniformados ingresando a una propiedad privada y vulnerando con fuerza la puerta de lo que parece ser un apartamento.

"¡Policía, al suelo!", se escucha gritar a los efectivos, que esposaron a los sospechosos en el suelo en una operación en la que también participó la Policía Nacional de Colombia.

Las imágenes muestran además el momento de la incautación de varias sustancias prohibidas que son encontradas con perros adiestrados y puestas a prueba con distintas herramientas.

La operación se produce tras la detención en Barcelona en 2024 del hermano del presunto líder de la banda, acusado de intentar expandir el grupo a España.

Esta captura se da dos días después de que fuera capturado en Madrid un líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Perú, según informó el Ministerio peruano de Interior, que tachó la detención como un logro "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

"Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía en coordinación con la división contra la ciberdelincuencia de Madrid capturó hoy (miércoles) en España a Miguel Ángel Marín, miembro de una organización criminal", indicó el Ministerio en un comunicado.

Sobre el detenido pesaba una la alerta roja internacional por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves.

Marín "estaba vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas y empresarios", señaló la policía.

En septiembre, Erick Moreno, otro líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, fue capturado en Paraguay.

La extorsión se ha expandido desde el 2024 de manera significativa en varios países de Latinoamérica, incluido Perú y en particular en la capital.

o

Las denuncias por este delito pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.

Temas relacionados:

El Tren de Aragua

Policia de España

Tren de Aragua

Lucha contra las drogas

Captura

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Piden a Estados Unidos que incluya al M-19 en lista de organizaciones terroristas 40 años después del asalto al Palacio de Justicia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está teniendo unos tratos bastante crueles": coordinador de Vente Venezuela sobre la situación de la presa política María Oropeza

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Cerca de 250.000 venezolanos en Estados Unidos perderán el TPS este viernes y temen ser deportados

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué implicaciones tiene la instalación de bases militares Homeland Security de Estados Unidos en Ecuador?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“No han pagado un día de cárcel los autores intelectuales y están gobernando a Colombia”: Plazas Vega por aniversario de la toma del Palacio de Justicia

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Esto es un patrón": analistas se pronuncian sobre detención de una migrante colombiana en una guardería de Estados Unidos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Pete Ricketts - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"Los carteles están respaldados por la Armada de Venezuela y suponen una amenaza para EE.UU., el presidente Trump hace lo correcto": senador republicano Pete Ricketts

Zohran Mamdani (AFP)
Zohran Mamdani

¿Qué rumbo tomará Nueva York tras la elección del musulmán Zohran Mamdani como alcalde?

Maduro en el congreso del Psuv
Nicolás Maduro

Maduro dice que le sorprendió cuánto aparece en los medios de EE.UU.: "Soy más famoso que Taylor Swift"

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

EE. UU. enfrenta el cierre gubernamental más largo de la historia y millones de personas sufren las consecuencias

Accidente de avión en Louisville, Kentucky (AFP)
Accidente aéreo

Accidente de un avión de carga en Louisville, Kentucky, ya deja 11 muertos y hay un número indeterminado de desaparecidos

Más de Actualidad

Ver más
Ataques en Gaza (AFP)
Israel

Israel denuncia que los últimos cuerpos recibidos por parte de Hamás no son de rehenes y vuelve a lanzar ataques en Gaza

Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump

"La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica
Huracán Melissa

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

México convierte embajadas en Bolivia, Ecuador y Perú en guaridas de criminales

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ataques en Gaza (AFP)
Israel

Israel denuncia que los últimos cuerpos recibidos por parte de Hamás no son de rehenes y vuelve a lanzar ataques en Gaza

Donald Trump ante el Parlamento de Israel - Foto AFP
Donald Trump

"La larga y dolorosa pesadilla ha terminado al fin": Donald Trump ante el Parlamento de Israel tras la liberación de rehenes

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica
Huracán Melissa

Huracán Melissa se degrada a categoría 4 mientras golpea Jamaica

Portaaviones USS Gerald R. Ford - AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Comando Sur confirmó que despliegue militar de EE. UU. en el Caribe tuvo que moverse por amenaza del huracán Melissa

Opositor cubano José Daniel Ferrer
Cuba

Opositor cubano José Daniel Ferrer sale al destierro impuesto por el régimen cubano

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Nicolás Maduro

En medio de la crisis con EE. UU. Maduro agradece "apoyo" de las Fuerzas Militares y a la Inteligencia de Colombia: "guárdenme el secreto"

Protestas en Lima. (AFP)
Protestas

Un muerto y cerca de 100 heridos deja protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda