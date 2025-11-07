En video quedó registrada la captura de la primera célula del Tren de Aragua en España en un operativo donde participó la Policía de Colombia

La policía española informó el viernes que había detenido a 13 personas acusadas de pertenecer a la primera célula de la banda criminal transnacional venezolana Tren de Aragua detectada en España, tras redadas en cinco ciudades.

El grupo Tren de Aragua, formado originalmente en prisiones venezolanas, se ha convertido en una de las redes delictivas transnacionales más violentas de Latinoamérica, vinculada a las drogas, el tráfico de seres humanos y la extorsión.

Este año, Estados Unidos la designó organización terrorista a nivel global, con el argumento de que su alcance trasciende sus fronteras.

La policía informó que las detenciones habían tenido lugar en Barcelona, Madrid, Girona, La Coruña y Valencia, en el marco de una investigación sobre los presuntos esfuerzos del grupo para ampliar sus operaciones a España, donde los venezolanos constituyen una de las mayores comunidades de inmigrantes.

Los agentes se incautaron de drogas sintéticas, cocaína, una plantación de marihuana y dos laboratorios de producción de tusi, también conocida como cocaína rosa, sustancia con la que se sabe que la banda trafica.

"Desarticulada por primera vez una célula del 'Tren de Aragua' asentada en España. Hay 13 detenidos en Barcelona (8), Madrid (2), Girona, La Coruña y Valencia. Los arrestados "cocinaban" tusi en sus propios domicilios, y también se dedicaban al tráfico de cocaína. 2ª fase de la Op. Interciti, en la que se detuvo al hermano del líder mundial de la organización", posteó la entidad.

Se incluyó en el post, además, un video del momento de la captura, en el que se ve a varios uniformados ingresando a una propiedad privada y vulnerando con fuerza la puerta de lo que parece ser un apartamento.

"¡Policía, al suelo!", se escucha gritar a los efectivos, que esposaron a los sospechosos en el suelo en una operación en la que también participó la Policía Nacional de Colombia.

Las imágenes muestran además el momento de la incautación de varias sustancias prohibidas que son encontradas con perros adiestrados y puestas a prueba con distintas herramientas.

La operación se produce tras la detención en Barcelona en 2024 del hermano del presunto líder de la banda, acusado de intentar expandir el grupo a España.

Esta captura se da dos días después de que fuera capturado en Madrid un líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y el sicariato en Perú, según informó el Ministerio peruano de Interior, que tachó la detención como un logro "significativo en la lucha contra el crimen organizado transnacional".

"Tras un paciente trabajo de inteligencia, la policía en coordinación con la división contra la ciberdelincuencia de Madrid capturó hoy (miércoles) en España a Miguel Ángel Marín, miembro de una organización criminal", indicó el Ministerio en un comunicado.

Sobre el detenido pesaba una la alerta roja internacional por los delitos de organización criminal, sicariato, extorsión y lesiones graves.

Marín "estaba vinculado a asesinatos y múltiples extorsiones a transportistas, artistas y empresarios", señaló la policía.

En septiembre, Erick Moreno, otro líder de una organización criminal dedicada a la extorsión y sicariato en Perú, prófugo desde 2022, fue capturado en Paraguay.

La extorsión se ha expandido desde el 2024 de manera significativa en varios países de Latinoamérica, incluido Perú y en particular en la capital.

Las denuncias por este delito pasaron de 2.396 en 2023 a 15.336 en 2024, un aumento del 540%. Lima encabezó el registro, según cifras oficiales.