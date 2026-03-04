NTN24
Miércoles, 04 de marzo de 2026
España

Pedro Sánchez respondió a las advertencias de Trump por no prestar sus bases aéreas para los ataques contra el régimen de Irán: "no a la guerra"

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Trump dijo el martes dijo que EE. UU. cortaría todo comercio con España ante la negativa de España para prestar sus bases miltiares.

El presidente del Gobierno de España, el socialista Pedro Sánchez, respondió este a las críticas de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por no prestar sus bases aéreas para los ataques a Irán.

"La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra", dijo Sánchez en una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa en Madrid.

Las palabras de Sánchez llegan un día después de que Trump acusara a España de haberse comportado "de manera terrible" en esta crisis.

"No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses, simplemente por el miedo a las represalias de alguno", añadió Sánchez.

Sin mencionar a Trump, Sánchez acusó a "los dirigentes que son incapaces" de "mejorar la vida de la gente" de usar el "humo de la guerra para ocultar su fracaso y llenar de paso los bolsillos de unos pocos".

Las tensiones entre Sánchez y Estados Unidos se añade al que provocó la negativa española a gastar un 5% de su PIB en defensa, tal y como reclamaba Trump a los aliados de la OTAN, y al que mantuvo con Israel durante su ofensiva en Gaza.

El mandatario europeo, que se encuentra a un año de las elecciones generales, recordó la guerra de Irak de 2003, al asegurar que, lejos de conseguir sus propósitos, "desencadenó la mayor oleada de inseguridad que ha sufrido nuestro continente desde la caída del muro de Berlín".

"La guerra de Irak generó un aumento drástico del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un incremento generalizado de precios de la energía", evocó.

Trump dijo el martes dijo que EE. UU. cortaría todo comercio con España después de que el país europeo se negara a permitir que el Ejército de la unión americana utilizara sus bases para misiones relacionadas con ataques contra Irán.

"España se ha portado fatal", sostuvo Trump ante periodistas durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz, y acotó que había ordenado al secretario del Tesoro, Scott Bessent, "romper todas las relaciones" con España.

"Vamos a cortar todo comercio con España. No queremos tener nada que ver con España", expresó el titular de la Casa Blanca.

“España ha sido terrible... Estamos en contacto (diplomático con España), vamos a conversar más con ellos (Gobierno de España)”, añadió Trump.

