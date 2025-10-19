Cancillería de Colombia "rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes" de Trump contra el presidente Gustavo Petro

La Cancillería de Colombia se pronunció tras las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien acusó al jefe de Estado colombiano de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia rechaza las declaraciones ofensivas y desobligantes al presidente de los colombianos, Gustavo Petro Urrego, y la amenaza directa contra la soberanía nacional hecha por el presidente de los Estados Unidos Donald Trump, emitida por la Casa Blanca, en la que acusa sin fundamento alguno al presidente colombiano”, precisó la cartera en un comunicado.

Agregó que “estas acusaciones constituyen un acto de la mayor gravedad y van en contra de la dignidad del presidente de los colombianos, quien ha liderado y combatido de manera incansable el narcotráfico en nuestro país, logrando, en sus años de gobierno, las mayores incautaciones de drogas ilícitas jamás logradas en la historia reciente, además de impulsar una lucha orientada a erradicar de manera integral el flagelo de la droga en toda la región”.

La Cancillería argumenta que “la comunicación referida contiene una amenaza directa a la soberanía nacional al plantear una intervención ilegal en territorio colombiano, un país que ha sido históricamente un aliado valioso en la lucha contra las drogas en la región y en el mundo”.

“Como Gobierno de Colombia, rechazamos enérgicamente estos pronunciamientos y acudiremos a todas las instancias internacionales en defensa de nuestra soberanía como Estado y la dignidad de nuestro presidente, quien siempre se ha caracterizado por su respeto a las instancias democráticas y su lucha frontal contra el narcotráfico”, añadió.

Este domingo 19 de octubre, el presidente Trump arremetió contra el mandatario colombiano al que acusó de ser “un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”. Además, suspendió los pagos y subsidios que otorga su país a Colombia a partir de hoy.

En esa línea, la cancillería indicó que “sin la cooperación ganarán las organizaciones transnacionales dedicadas a la producción y comercialización de narcóticos y perderá toda la región”.