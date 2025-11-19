Trump habría rechazado propuesta con la que Maduro buscaría quedarse dos años más en el poder, según The New York Times

El incesante despliegue militar en el Caribe, en aguas cercanas a Venezuela, mantiene en alerta al régimen de Nicolás Maduro ante una eventual intervención que termine por derrocarlo.

En medio de la zozobra al interior del círculo de Nicolás Maduro, el diario estadounidense The New York Times dio a conocer en las últimas horas que el régimen venezolano propuso al presidente estadounidense Donald Trump mantenerse de dos a tres años más en el poder antes de renunciar.

“Funcionarios venezolanos han comunicado a los estadounidenses que el Sr. Maduro podría estar dispuesto a renunciar tras un período de transición de dos a tres años, según fuentes cercanas al asunto”, indicó el diario estadounidense.

No obstante, Washington no aceptó dicha propuesta ya que intenta que la renuncia se haga de manera inmediata.

“Cualquier demora en la renuncia del Sr. Maduro es inaceptable para la Casa Blanca”, agregó el informe.

La nota del diario estadounidense también reveló que las conversaciones continúan y hay posibilidades de una salida negociada.

“El Sr. Trump podría aceptar un acuerdo diplomático para que las empresas estadounidenses tengan mayor acceso a los recursos petroleros venezolanos, podría impulsar una resolución que permita al Sr. Maduro renunciar voluntariamente al poder, o podría exigir que Estados Unidos derroque por la fuerza al dictador venezolano”, detalló The New York Times sobre las posibilidades que se manejan desde Washington.

A su vez, indicó que la presión militar continúa en el marco de la operación Lanza del Sur, aunque todavía se desconoce si el objetivo es una intervención terrestre.

Incluso, se mencionó que Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia de EE. UU. (CIA, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo operaciones encubiertas en territorio venezolano y así allanar el camino para una operación definitiva.