Caos en el Congreso de México: diputadas se enfrentan a golpes durante debate por la eliminación del órgano de Transparencia

Hace pocas horas ocurrió una disputa en el Congreso de México luego de que representantes del Partido Acción Nacional (PAN) intentaran frenar una votación que buscaba aprobar la eliminación del órgano de Institución de Transparencia, Acceso a la Información Publica, protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas.

VEA TAMBIÉN Avioneta se desplomó en el centro de México e impactó en una bodega industrial: se reportan varios muertos o

Todo comenzó en el receso para iniciar la discusión del dictamen. Entonces los del Partido Acción Nacional se subieron a la tribuna y tomaron los controles de audio.

En la tribuna se encontraba Daniela Álvarez, del partido PAN. En cuestión de minutos Álvarez, Yuriri Ayala, Martha Ávila, Rosario Morales, entre otros, comenzaron a forcejearse y jalarse del cabello. Estas acciones marcaron el cierre del periodo ordinario del Congreso de México.

El altercado llegó a mayores, ya que según fuentes de México la diputada Claudia Pérez resultó lesionada y tuvo que ser atendida por el personal médico dentro del espacio.

Sin embargo, no es la primera vez que en el Congreso de México se presentan este tipo de situaciones. En agosto del 2025, hubo un altercado en la Cámara de Diputados, donde el senador del partido PRI, y el presidente de Senado Fernández Noroña, se fueron a golpes.

VEA TAMBIÉN México cierra 2025 entre la presión de EE. UU., la corrupción y los retos estructurales del gobierno de Sheinbaum o

Adicionalmente a estos forcejeos se suman otros episodios recientes de violencia. En septiembre se produjeron empujones y forcejeos durante la renovación de la Mesa Directiva del Congreso Querétaro, mientras que en octubre diputados del partido PAN y PT se enfrentaron a golpes cuando estaban en las officinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Ahora, en México existe una Ley Orgánica del Congreso General que exige respeto, orden y conducta digna, y violarlas contiene consecuencias que pueden incluir sanciones internas por parte de la Mesa Directiva o comités de ética, denuncias penales por lesiones, si la persona agredida decide proceder y finalmente procesos de desafuero, en caso de que la víctima busque fincar responsabilidades penales.