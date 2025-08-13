Captan en video a presuntos 'carteristas' en el Metro de Caracas: un usuario del sistema de transporte pudo frustrar aparente robo

Un video que ha circulado recientemente en las redes sociales ha provocado la preocupación de los pasajeros que día a día usan el sistema de transporte de la ciudad de Caracas en Venezuela.

La grabación muestra a un par de sujetos aparentemente sacándole la billetera a un usuario del Metro de Caracas.

En el audiovisual se ve al presunto ladrón meter su mano en uno de los bolsillos de la víctima. El desenlace no es, si embargo, el esperado por quien sería el delincuente, pues la persona afectada logró darse cuenta a tiempo de la situación y frustró el robo.

El usuario que viajaba en la red de transporte más importante de la capital venezolana pudo evitar el hurto se mostró contrariado en el video y su reacción según las imágenes fue agresiva e incluyó golpes y groserías.

Por su parte, el supuesto ladrón intentó aparentemente dar explicaciones sin fundamento sobre su comportamiento.

En la cultura tradicional, se conoce como “carterista” a aquella persona que hurta carteras, billeteras y otros objetos de valor de los bolsillos o bolsos de las personas. Generalmente, estos individuos “amigos de los ajeno” delinquen sin que su víctima se dé cuenta.

Los carteristas, entre otras cosas, son expertos en la manipulación y la distracción, y a menudo operan en lugares concurridos como el transporte público, mercados o eventos.

¿Cómo evitar ser víctima de carteristas según las fuerzas de seguridad?:

-Cuidado con las distracciones: Preste atención a tu entorno y evite dejarse distraer por extraños que intenten llamar su atención.

-Guarde sus objetos de valor: Mantenga sus objetos de valor seguros y fuera del alcance de los carteristas, preferiblemente en bolsillos interiores o con cremallera.

-No muestre su dinero: Evite sacar grandes cantidades de dinero en público.

-En lugares con mucha gente, sea consciente de sus pertenencias y mantenga su bolso o mochila cerca de su cuerpo.

-Si se siente incómodo, aléjese del sospechoso: Si se siente observado o sospecha de alguien, aléjese de esa persona o lugar.