Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Hugo Acha, director de la fundación para los derechos humanos en Cuba y Ronal Rodríguez, magister en ciencias políticas, politólogo y vocero observatorio de Venezuela Universidad del Rosario en Colombia, analizaron en NTN24 el discurso de Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel, en el marco de la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado.

Acha aseguró que en su discurso Watne Frydnes criticó no solamente a los gobiernos de izquierda en América Latina que han atenuado los crímenes cometidos por el régimen de Nicolás Maduro, sino también a algunas acciones políticas de Noruega misma.

"Hay una nueva generación de venezolanos a los que les tocará la transición, a quienes les tocará recibir la gesta de quien hoy es la laureada del premio Nobel", expresó Acha, quien resaltó el trabajo de Machado en la lucha por la democracia en Venezuela.

Rodríguez, por su parte, se refirió al merecimiento de Corina Machado, pese a los señalamientos desde algunos sectores que critican su posición sobre apoyar un eventual actuar militares de Estados Unidos contra Venezuela.

"Esto se ha convertido en caballito de batalla de sectores que consideran que María Corina, al solicitar esto, pierde la legitimidad para obtener el Nobel, pero recordemos que en el caso de este Nobel a lo que se le está llamando la atención es precisamente a que el caso venezolano es el caso de una degradación democrática", expuso Rodríguez.

La líder democrática de Venezuela está viajando a Oslo, pero no llegó a tiempo para recibir el Nobel de la Paz, que recibió su hija, quien leyó el discurso de aceptación del premio escrito por su madre.

Desde octubre, cuando se anunció el premio, era un misterio si Machado podría viajar a Oslo, pues vive en la clandestinidad desde agosto de 2024 y no ha aparecido en público desde hace once meses, en ocasión de una protesta en Caracas contra Maduro.

Este miércoles, el Instituto Nobel indicó que Machado está "a salvo" y que viajaría a la capital noruega, pero que "no podía llegar a la ceremonia" de entrega del premio.