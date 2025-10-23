NTN24
Jueves, 23 de octubre de 2025
Jueves, 23 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

Casa Blanca tilda de "desquiciado" al presidente de Colombia, Gustavo Petro

octubre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Gustavo Petro | Foto: EFE
La portavoz Karoline Leavitt aseguró que Donald Trump no ha visto ningún gesto en su par colombiano con el objetivo de desescalar la tensión generada entre ambos países.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tildó de "desquiciado" al presidente Gustavo Petro en medio de la grave crisis entre Colombia y Estados Unidos.

En medio de una rueda de prensa, la portavoz aseguró que Donald Trump no ha visto ningún gesto en su par colombiano con el objetivo de desescalar la tensión generada los últimos días entre ambos países.

"No estamos viendo una distinción del desquiciado líder de Colombia, el presidente (Trump) ya habló de esta materia y no tengo que añadir a sus comentarios", indicó.

Este miércoles, el presidente estadounidense, Donald Trump, se volvió a referir de manera vehemente contra su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Durante una conferencia en la Casa Blanca, el mandatario tildó a Petro de ser “un matón” y un fabricante de drogas.

o

“Él es un matón y es un hombre malo, y ha perjudicado mucho a su país. Les está yendo muy mal en Colombia. Producen cocaína. Tienen fábricas de cocaína. Cultivan todo tipo de porquerías que son drogas, drogas malas que entran a Estados Unidos, generalmente a través de México, y más le vale cuidarse, o tomaremos acciones muy serias contra él y su país; él ha convertido a su país en una trampa mortal”, dijo Trump.

Frente a estas declaraciones, el presidente Gustavo Petro respondió por medio de su cuenta de X y aseguró que se defenderá judicialmente ante las calumnias que, según el mandatario, le ha lanzado Trump.

“De las calumnias que me han lanzado en el territorio de los EEUU, altos funcionarios; me defenderé judicialmente con abogados estadounidenses en la justicia estadounidense”, escribió.

“Siempre estaré en contra de genocidios y asesinatos del poder en el Caribe. Cuando requieran nuestra ayuda para luchar contra el narcotráfico, la sociedad estadounidense, la tendrá. Lucharemos contra los narcotraficantes con los estados que quieran nuestra ayuda”, concluyó Petro.

Trump también lanzó una dura advertencia contra los narcotraficantes que traten de mover su mercancía ilícita por tierra.

El mandatario republicano aseguró que está listo para golpear "muy duro" a los narcotraficantes vía terrestre tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y, más recientemente, en el Pacífico.

Trump profirió sus palabras ante periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca en donde, además, añadió que su Gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder con estos ataques por tierra.

Esta nueva arremetida del presidente estadounidense contra su homólogo colombiano es el último episodio de la peor crisis en décadas entre los dos gobiernos, la cual inició el pasado domingo cuando Trump, desde su cuenta en Truth Social, apuntó contra el mandatario colombiano señalándolo de fomentar “la producción masiva de drogas”.

Temas relacionados:

Crisis EE. UU. - Colombia

Casa Blanca

Estados Unidos

Colombia

Gustavo Petro

Donald Trump

