Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

Este martes se escucharon varias explosiones e Doha, la capital catarí, que alertaron a la población y generaron confusión. Minutos después se conoció que se trató de un ataque de Israel contra altos mandos de Hamás, que se encuentran allí para adelantar negociaciones con Catar y Egipto como intermediarios.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel y la ISA llevaron a cabo un ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás”, indicó en un comunicado la Fuerza de Defensa de Israel recientemente.

Israel aseguró que el ataque se llevó a cabo con medidas para “mitigar” los daños y evitar la afectación de civiles, aunque sin nombrar directamente a Catar como lugar de los hechos.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar condenó enérgicamente los ataques en su territorio y los calificó como una “violación” a su soberanía.

“El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en Doha, la capital de Qatar”

Asimismo, el ministerio señaló “que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades pertinentes comenzaron de inmediato a abordar el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes y las áreas circundantes”.

Y finalizó señalando que, “si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”.