NTN24
Martes, 09 de septiembre de 2025
Martes, 09 de septiembre de 2025
Catar

Catar denuncia una "violación" a su soberanía tras bombardeo de Israel en su territorio contra objetivos de Hamás

septiembre 9, 2025
Por: Luis Cifuentes
En Doha, la capital de Catar, se produjeron explosiones contra altos mandos de Hamás, según informó Israel.

Este martes se escucharon varias explosiones e Doha, la capital catarí, que alertaron a la población y generaron confusión. Minutos después se conoció que se trató de un ataque de Israel contra altos mandos de Hamás, que se encuentran allí para adelantar negociaciones con Catar y Egipto como intermediarios.

Las Fuerzas de Defensa de Israel y la ISA llevaron a cabo un ataque preciso contra los altos mandos de la organización terrorista Hamás”, indicó en un comunicado la Fuerza de Defensa de Israel recientemente.

Israel aseguró que el ataque se llevó a cabo con medidas para “mitigar” los daños y evitar la afectación de civiles, aunque sin nombrar directamente a Catar como lugar de los hechos.

o

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Catar condenó enérgicamente los ataques en su territorio y los calificó como una “violación” a su soberanía.

El Estado de Qatar condena enérgicamente el cobarde ataque israelí contra edificios residenciales que albergaban a varios miembros del Buró Político de Hamás en Doha, la capital de Qatar

Asimismo, el ministerio señaló “que las fuerzas de seguridad, la defensa civil y las autoridades pertinentes comenzaron de inmediato a abordar el incidente y a tomar las medidas necesarias para contener sus repercusiones y garantizar la seguridad de los residentes y las áreas circundantes”.

o

Y finalizó señalando que, “si bien el Estado de Qatar condena enérgicamente este ataque, confirma que no tolerará esta conducta imprudente de Israel ni la continua perturbación de la seguridad regional, ni ningún acto que atente contra su seguridad y soberanía”.

Temas relacionados:

Catar

Israel - Hamás

Guerra

Medio Oriente

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Alcaldes de Colombia visitan capital de Estados Unidos en medio de una eventual descertificación y las críticas de Petro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Se puede ser santo en pleno siglo XXI o es la santidad algo de pocos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Corte Suprema de Estados Unidos reautoriza las polémicas redadas migratorias en Los Ángeles

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Expertos analizan consecuencias y significado de visita del secretario de Guerra de Estados Unidos a flota desplegada en El Caribe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Así está el panorama político previo a la segunda vuelta electoral en Bolivia

Ver más

Videos

Ver más
Secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe
Pete Hegseth

"Lo que están haciendo ahora mismo no es entrenamiento": las palabras del secretario de Guerra de EE.UU. en uno de los barcos que enfrentan carteles narcoterroristas en el Caribe

Presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña

"Las comunidades latinoamericanas aportan al crecimiento del país": Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, criticó posición de Trump frente a la migración

Régimen de Nicolás Maduro | Foto: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Está mandando el mensaje de que van por ellos": Iván Simonovis sobre efecto en el régimen de Maduro del despliegue militar en el Caribe

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Más de Actualidad

Ver más
Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

"Esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia del país": gobierno de Estados Unidos se pronuncia tras atentados en Colombia

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro se va en septiembre o se atrinchera al poder otra década

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El grito de la impunidad

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marco Rubio/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Marco Rubio

Durante reunión con presidente sudamericano, Marco Rubio reiteró a la prensa que el régimen venezolano es "una organización criminal"

Atentado en Cali, Colombia - Foto: EFE
Gobierno de Estados Unidos

"Esta ola de violencia reabre un capítulo oscuro en la historia del país": gobierno de Estados Unidos se pronuncia tras atentados en Colombia

Corte de EE. UU. anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump - Foto: AFP
Donald Trump

La División de Apelaciones del Tribunal Supremo de Nueva York anuló multa de USD 464 millones contra Donald Trump

Millonarios continúa en la parte inferior de la tabla del campeonato 2025-II - Foto: EFE
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios se sigue hundiendo en la parte inferior de la tabla del campeonato Clausura 2025

Un glaciar en deshielo reveló los restos | Foto AFP News
Antártida

Después de estar 65 años congelado hallan en la Antártida los restos de un explorador británico desaparecido en 1959

Foto de referencia: AFP
Régimen venezolano

Reportan fracaso de convocatoria del régimen para "alistamiento de la Milicia Bolivariana" ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe sur

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz | Foto EFE
Tenis

Se acercan las semifinales del US Open: ¿quién tiene la ventaja, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal