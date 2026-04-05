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Domingo, 05 de abril de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Comando Central de EE. UU. muestra con un video cómo intercepta y ataca drones del régimen iraní

abril 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques contra drones del régimen de Irán - Captura de video
Ataques contra drones del régimen de Irán - Captura de video
La grabación registró el seguimiento de un dron iraní en el aire antes de ser impactado.

El comando Central de Estados Unidos reveló con un impactante video cómo intercepta y ataca drones del régimen iraní en el marco de la Operación Furia Épica.

"Las fuerzas estadounidenses están neutralizando los drones de ataque utilizados por el régimen iraní para amenazar a los estadounidenses y atacar indiscriminadamente a civiles en países vecinos", escribió el mando militar en X.

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La grabación que acompañó al mensaje registró el seguimiento de un dron del régimen iraní en el aire antes de ser impactado, de manera contundente, por un proyectil que lo hace arder en llamas.

Estados Unidos e Israel continúan atacando objetivos del régimen islámico desde que pusieron en marcha sus operaciones Furia Épica y León Rugiente, respectivamente.

Los ataques comenzaron el 28 de febrero de 2026 con el objetivo de “eliminar la amenaza existencial que representa” el régimen de los ayatolá para “Israel, el Medio Oriente y el mundo en general”.

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En ese entonces, las fuerzas de Estados Unidos e Israel dieron un contundente golpe a Teherán al acabar con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Recientemente, el presidente norteamericano, Donald Trump, amenazó con destruir las centrales eléctricas y los puentes del Irán si el régimen no llega a un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz, importante cruce marítimo bloqueado desde el comienzo de los ataques.

Por su parte, el régimen respondió con una amenaza y dijo buscar arrastrar a Washington a un “infierno” si decide atacar la infraestructura iraní.

"Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico infierno para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de (Benjamin) Netanyahu", escribió en X el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí.

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