Centro Democrático anunció que interpondrá una acción popular contra el presidente Petro tras decisión de expulsión de la delegación israelí del país

Este miércoles fue interceptada una embarcación con ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, la cual se encontraba tripulada por voluntarios de varias nacionalidades, entre ellos dos colombianas, las cuales fueron detenidas junto a los demás integrantes por parte de las autoridades de Israel.

Situación que fue calificada por medio del presidente de Colombia, Gustavo Petro, como “un nuevo crimen de Netanyahu” y ante la cual tomaría acciones, dentro de las cuales destaca la expulsión de la delegación diplomática israelí, todo esto teniendo en cuenta la detención de las connacionales identificadas como Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes iban en el navío Flotilla Global Sumud.

“Han sido detenidas en aguas internacionales dos ciudadanas colombianas que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina”, expresó el mandatario inicialmente.

Luego complemento: “Sale toda la delegación diplomática de Israel en Colombia”. Estas últimas palabras del presidente Petro causaron reacción por parte del Centro Democrático, partido de oposición.

Por medio de sus redes sociales, esta colectividad política expresó que interpondrá “una acción popular en contra del presidente Gustavo Petro ante la decisión de expulsar del país a toda la Delegación Diplomática de Israel en Colombia”.

Mediante este mecanismo legal, desde el Centro Democrático señalaron que “buscan proteger los derechos colectivos de los colombianos, los cuales", según lo indicado por el partido de oposición, estas acciones del mandatario traerían afectaciones al pueblo colombiano, ya que esto “amenaza gravemente las relaciones entre ambas naciones”.

Entre tanto, la precandidata a la presidencia Vicky Dávila le hizo un llamado de atención a Gustavo Petro, quien, al parecer, según ella, ha descuidado la crisis del país por estar pendiente de otras situaciones.

“Por qué no se ha ido a Gaza con su ejército de ‘voluntarios'. Allí lo necesitan. Lo están esperando. En cambio, aquí necesitamos que se acabe esta pesadilla y que el nuevo gobierno empiece a resolver los problemas de los ciudadanos y a recuperar la seguridad y la salud y a luchar contra la corrupción”, señaló Dávila.