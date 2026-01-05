NTN24
Lunes, 05 de enero de 2026
Lunes, 05 de enero de 2026
Buque petrolero

Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

enero 5, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela) - Foto EFE de referencia
Además de los reportes publicados el servicio de monitoreo TankerTrackers.com, la agencia tuvo acceso a documentos y otras fuentes de la industria.

Alrededor de una docena de petroleros cargados con petróleo crudo y combustible venezolano han abandonado las aguas del país en "modo oscuro" en los últimos días, según documentos vistos por Reuters y fuentes de la industria, incluido el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

Los movimientos sugieren una posible ruptura del estricto bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en la madrugada del sábado.

o

Trump, cabe resaltar, declaró el mismo sábado que el embargo petrolero seguía vigente luego de la detención de Maduro.

Todos los buques identificados están bajo sanciones y la mayoría de ellos son 'superpetroleros' que normalmente transportan crudo venezolano a China, según TankerTrackers.com y documentos de envío de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un grupo separado de barcos más pequeños, también sancionados, habría salido del país después de descargar importaciones o completar viajes nacionales.

Al menos cuatro de los petroleros que partieron salieron de aguas venezolanas el sábado a través de una ruta al norte de la isla de Margarita después de detenerse brevemente cerca de la frontera marítima del país, expuso TankerTrackers.com luego de identificar los buques utilizando imágenes satelitales.

Una fuente con conocimiento de los trámites de salida dijo a Reuters que las autoridades del régimen venezolano habían autorizado al menos a cuatro superpetroleros a salir en "modo oscuro".

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si las salidas se produjeron en desafío al bloqueo estadounidense.

Y es que, si bien el presidente Trump afirmó que el embargo petrolero no se había levantado, añadió que los principales clientes de Venezuela, incluida China, seguirían recibiendo petróleo.

PDVSA, entretanto, había acumulado un gran inventario de almacenamiento flotante desde que comenzó el bloqueo estadounidense el mes pasado, paralizando las exportaciones de petróleo del país.

La compañía está reduciendo la producción de petróleo y ha pedido a algunas empresas conjuntas que cierren grupos de pozos debido a la acumulación de petróleo y existencias de combustible residual tanto en tierra como en buques anclados cerca de sus puertos.

o

Las exportaciones de petróleo, cabe resaltar, son la principal fuente de ingresos de Venezuela, que serán necesarios para que el régimen, parcialmente a cargo de quien ha sido ministra de Petróleo y vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, financie el gasto ante el anuncio de Trump sobre "administrar" Venezuela.

Temas relacionados:

Buque petrolero

Producción petrolera en Venezuela

Petróleo en Venezuela

Petróleos de Venezuela

Cae Maduro en Venezuela

Gobierno de Donald Trump

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Irán puede ser el escenario de un nuevo conflicto a gran escala tras contundente amenaza de Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Lo que ocurrió ayer fue para cumplir una orden judicial pero no para liberar a Venezuela": Antonio De La Cruz sobre captura de Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El poder antiaéreo lo eliminaron en los primeros minutos": ex alto oficial de operaciones de la CIA sobre ataques en Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Primera foto de Nicolás Maduro capturado.
Cae Maduro en Venezuela

"Obviamente había alguien dentro de Miraflores, dentro del equipo de Maduro": análisis de la operación militar para la captura del dictador Nicolás Maduro

Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López y Delcy Rodríguez, jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Delcy Rodríguez fue designada por un presidente ilegítimo, es una usurpadora, una criminal y lo veremos más temprano que tarde": Pedro Mario Burelli

Foto: DEA - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Una réplica exacta de la casa de Maduro, 150 aviones y trabajo conjunto del Pentágono y la CIA: así se logró la captura de Maduro

Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar y Carlos Gimenez (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

Congresistas en Florida rechazan que Delcy Rodríguez haga parte de la transición en Venezuela y abren la puerta a elecciones: "Ella también es ilegítima"

Venezolanos en la Plaza de Bolívar de Bogotá - Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Miles de venezolanos se congregan en la Plaza de Bolívar de Bogotá para celebrar la captura de Nicolás Maduro

Más de Actualidad

Ver más
Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

B-2 Spirit - Foto AFP de referencia
Aviones de combate

Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva

Granko Arteaga y Diosdado Cabello, integrantes de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Diosdado Cabello

En medio de la escalada con Estados Unidos, Diosdado Cabello le ordena a sus "fuerzas especiales" comenzar a capturar a los "conspiradores de la patria"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez y los peligros de un Madurismo sin Maduro

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Petróleo - Canva
Petróleo

Precio del petróleo aumentó por bloqueos de Estados Unidos a buques de Venezuela: el régimen dice que exportación de crudo continúa con "normalidad"

Presos políticos en Venezuela - EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Maduro estaría amenazando con ejecutar a presos políticos si EE.UU. ataca a Venezuela, según ABC

Mario Pineida | Foto: AFP
Asesinato

Los detalles del asesinato de Mario Pineida, futbolista del Barcelona de Guayaquil, quien fue asesinado a tiros junto con su pareja

El piloto neerlandés Max Verstappen. (EFE)
Fórmula 1

Remezón en la Fórmula 1 tras pérdida del campeonato de Max Verstappen: "Es el momento adecuado de poner fin a este capítulo tan largo"

B-2 Spirit - Foto AFP de referencia
Aviones de combate

Sobrevuelo de bombardero estadounidense B-2 a baja altitud en histórico estadio fue captado durante una transmisión deportiva

Integrantes de la boy band estadounidense Backstreet Boys - Foto: EFE
Backstreet Boys

Los Backstreet Boys recrearon su icónico video de 'I Want It That Way' en redes y los fans elogiaron a los cantantes: "son como el vino"

Sorteo Copa del Mundo 2026 - Foto: AFP
Mundial 2026

Los partidos más destacados de la fase de grupos de la Copa del Mundo de 2026

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre