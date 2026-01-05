Cerca de 12 petroleros cargados salieron de Venezuela en "modo oscuro" tras captura de Maduro, según Reuters

Alrededor de una docena de petroleros cargados con petróleo crudo y combustible venezolano han abandonado las aguas del país en "modo oscuro" en los últimos días, según documentos vistos por Reuters y fuentes de la industria, incluido el servicio de monitoreo TankerTrackers.com.

Los movimientos sugieren una posible ruptura del estricto bloqueo impuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro por tropas estadounidenses en la madrugada del sábado.

Trump, cabe resaltar, declaró el mismo sábado que el embargo petrolero seguía vigente luego de la detención de Maduro.

Todos los buques identificados están bajo sanciones y la mayoría de ellos son 'superpetroleros' que normalmente transportan crudo venezolano a China, según TankerTrackers.com y documentos de envío de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Un grupo separado de barcos más pequeños, también sancionados, habría salido del país después de descargar importaciones o completar viajes nacionales.

Al menos cuatro de los petroleros que partieron salieron de aguas venezolanas el sábado a través de una ruta al norte de la isla de Margarita después de detenerse brevemente cerca de la frontera marítima del país, expuso TankerTrackers.com luego de identificar los buques utilizando imágenes satelitales.

Una fuente con conocimiento de los trámites de salida dijo a Reuters que las autoridades del régimen venezolano habían autorizado al menos a cuatro superpetroleros a salir en "modo oscuro".

Sin embargo, no quedó claro de inmediato si las salidas se produjeron en desafío al bloqueo estadounidense.

Y es que, si bien el presidente Trump afirmó que el embargo petrolero no se había levantado, añadió que los principales clientes de Venezuela, incluida China, seguirían recibiendo petróleo.

PDVSA, entretanto, había acumulado un gran inventario de almacenamiento flotante desde que comenzó el bloqueo estadounidense el mes pasado, paralizando las exportaciones de petróleo del país.

La compañía está reduciendo la producción de petróleo y ha pedido a algunas empresas conjuntas que cierren grupos de pozos debido a la acumulación de petróleo y existencias de combustible residual tanto en tierra como en buques anclados cerca de sus puertos.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez baja el tono e invita a la administración de Trump “a trabajar conjuntamente" o

Las exportaciones de petróleo, cabe resaltar, son la principal fuente de ingresos de Venezuela, que serán necesarios para que el régimen, parcialmente a cargo de quien ha sido ministra de Petróleo y vicepresidente del régimen, Delcy Rodríguez, financie el gasto ante el anuncio de Trump sobre "administrar" Venezuela.